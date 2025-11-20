吉野家社長、自ら“推しの食べ方” を披露 合計1000円未満「巻いて食べる」こだわり
牛丼チェーンの吉野家は、20日までに公式サイトを更新し、吉野家好きの著名人たちの“推しの食べ方” を紹介する「みんなの推しの家」連載をスタートした。
【写真】吉野家社長が自ら紹介「推しの食べ方」
第1弾では、吉野家の成瀬哲也社長も「推し」を披露。「牛皿定食（並盛）＋お新香」合計951円（税込）の組み合わせとなった。
食べ方にもこだわり。（1）肉一枚にたれを染み込ませ、熱々のご飯に巻いて食べる。（2）溶いた玉子をご飯にかけ、その上にお新香・牛丼・紅生姜をひとつまみ盛りつける。（3）仕上げに唐辛子をまんべんなくかける――と説明した。
このほか、新日本プロレスの棚橋弘至、上村優也の「推し」が登場した。
