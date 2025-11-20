¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡Ö¡Ètimelesz¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡É¤Ê¸¶¤¯¤ó¤Ï°õ¾ÝÄÌ¤ê¡×¡¡timelesz¡¦¸¶²Å¹§¡ÖÎ®À±¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë»Ò¡×¡¡1·î´ü¥É¥é¥Þ¤ÇW¼ç±é¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦ÂçÀ¾Î®À±¤È¡¢timelesz¡¦¸¶²Å¹§¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡ÖÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season1¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÎáÏÂÈÇ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ä°æ·½Ìé»á¤Î¾®Àâ¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¤ò±ÇÁü²½¡£¤¢¤ë»ö¸Î¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤±Æ¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î·º»ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤ä¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¡È¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡É¤Ë¤è¤ë¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¹âÂ´¤ÇÌµ¿¦¤ÎÀÄÇ¯¡¦¾®ÌøÎ¶°ì¡Ê¡áÄÌ¾Î¥í¥ó¡Ë¤òÂçÀ¾¤¬±é¤¸¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤ë·»µ®Ê¬¤Ç¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦´äÀ¶¿å¶ÖÂÀ¤ò¸¶¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÂçÀ¾¤È¸¶¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝËÜºî¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡ºÇ½é¤Ï¸¶¤¯¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤²£ÉÍ¤ÎÃæ²Ú³¹¤¬ÉñÂæ¤ÎºîÉÊ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥í¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿Í¤ò½õ¤±¤ë¡×¡ÖÎÙ¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶¡¡ËÍ¤ÏºÇ½é¤ËÎ®À±¤È¶¦±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®À±¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î°õ¾Ý¤Ç¥º¥Ð¥º¥Ð¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¸À¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤ÈÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï²áµî¤Ë·Ù´±¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òº¬Äì¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤È¡¢¿´¤òµö¤·¤¿¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤ë¤È¤¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÆóÌÌÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¸¶ºî¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡»ö·ï¤ÎÆâÍÆ¤¬³¹Ãæ¤Çµ¯¤³¤ë¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö·ï¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤âÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¤¯¤ó¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÏÃ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¤¯¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î³§¤Î»×¤¤¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤â¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤äÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤ÎÏÃ¤ÇÎ¢¤Î´é¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤à¤·¤íÎ¢¤Î´é¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë1Êâ¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¿¼¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£¤Þ¤Ç¤ÏÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡ËÜÆÉ¤ß¡¦´é¹ç¤ï¤»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸¶¤¯¤ó¤«¤éÏÃ¤·³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ètimelesz¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤Ê¸¶¤¯¤ó¡É¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÁüÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤Ç¸¶¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤äÇ®ÎÌ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡¡Í¥¤·¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤äÌòºî¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬¸½¾ì¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÎéµ·¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ç¡ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¸¶¤¯¤ó¤È¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤ê¤å¤Á¤§¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¡Ö¸¶¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¸¶¤¯¤ó¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤Ï¡Ö¸¶¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¸Æ¤Ö¤Î¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ö¸¶¤Ä¤¡¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¡ÄËÜÅö¤À¤Ê(¾Ð)¡£Î®À±¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÄïµ¤¼Á¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬·»µ®Ê¬¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÀ¾¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢·×²è¤ò¼«Ê¬¤ÇÎ©¤Æ¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡Ö²¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥´¥ê¥´¥ê¤Î·»µ®¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¥³¥¹¥á¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸¶¡¡¤½¤ì¤Ï°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤À¤Í¡ª
¡Ý·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥ó¤ÎÉã¿Æ¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬Êª¸ì¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾ ¡¡ËÍ¤Ï¡Ö¤Î¤ó¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤Î¤Û¤Û¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê²á¤®¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÂçÉñÂæ¤ÎÁ°¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡Á¡×¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤ó¤¤Ë²á¤´¤¹¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤Æ¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡¡¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿²ÉÔÂ¤È¤«Èè¤ì¤ÆÆ¬¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤½¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿²¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¡¡¸¶¤¯¤ó¤È¤¤¤¦Íê¤ì¤ë·»µ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤Ï»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÈÓ¥Æ¥í¡¢Ãæ²Ú³¹¤Î²¹¤«¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍßÄ¥¤ê¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡¡Ãç´Ö¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤äå«¤¬1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÃç¤ÎÎÉ¤µ¤âºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º Season1¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü23»þ40Ê¬¡ÁÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡ÊËè½µÅÚÍËÆü23»þ40Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡ãÁ´8ÏÃ¡ä¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÃÓÅÄÍ§µª¡¢¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¡§»³ËÜ¤Î¤¾¤ß¡¢°¤ÉôÈþºé