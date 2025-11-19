この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※YouTube動画は広告主から依頼を受けて制作した動画です。



旅行系YouTuberのおのだ氏が、「日産キャラバンMYROOMで行く山梨1泊2日の贅沢旅【まるでファーストクラス!? な車中泊】」と題した動画を公開。日産の新型キャラバンMYROOMを使って、山梨県内を一泊二日でめぐるさまをレポートした。



動画冒頭でおのだ氏は「日産キャラバンのマイルームという、日産の新しい車に乗って、一泊二日山梨県を巡ろうかと思っております」とし、今回の旅の目的地や意気込みを語った。「私もね、以前からキャンピングカーで車中泊できればいいなと思ってたんですけど、なかなか購入まで至らなかった」と明かし、夢の車中泊への期待を膨らませる。



旅の始まりは、広々とした車内の紹介から。MYROOMならではの「高さがあるので、いつもと違った目線で見れますね」「部屋です。ホテルだと部屋、飛行機のファーストクラスのような空間」と、その“非日常感”や“快適さ”に感嘆。山梨県の美しい景色や地元のそば、一人旅ならではの癒やし体験についても「普段海外に行ったり多忙なので、今回は癒されたい」「おいしい水を飲むコンセプトでやっています」と語った。



地元の人気そば店やニジマスのつかみ取り体験、温泉巡りを楽しみながら、車内の使い勝手や設備の詳細も徹底レポート。「もうホテルのベッドと変わらず寝ることができました」「電気毛布やヒーターなども使えて本当に快適」と、MYROOMが“動く秘密基地”のようなクオリティであることを絶賛する場面が印象的だ。



車内では「動画編集もはかどりますね、これだと。結局車の中でも仕事になっちゃいますね」という本音も漏らしつつ、「これがあると、人生楽しくなる」「週末自然に癒やされ、平日は頑張るという感じ」と新しいライフスタイルに心を躍らせていた。



「車中泊がはまる人の理由がすごくわかります」「この非日常感、それでいてホテルやファーストクラスのような空間感」と、終始その快適さを強調。最後は「このキャラバンMYROOMならではの旅、大満足でした。娘も大喜び」と家族とのひとときへと話題を移しつつ、「やってほしい企画があれば教えてください。また車で楽しんでいきます」と締めくくった。