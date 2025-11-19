viaimは、AIによる文字起こしや要約機能を搭載したオープン型のワイヤレスイヤホン「viaim OpenNote」を発売した。価格は3万2800円。

「OpenNote」は、録音した音声のリアルタイム文字起こし・翻訳機能や、文字起こしデータの要約、ToDoリストの生成に対応。話者を自動で識別し、発言者ごとにラベル付けする機能も備える。

会議アシスタント

会議の要点を視覚化するマインドマップ作成機能を搭載し、無料で利用できる。ベータ版として提供される「多言語モード」では、最大3言語を同時に認識し、言語が混在する会議でもスムーズに文字起こしと翻訳が可能。ただし、多言語モードは将来的に有料となる可能性がある。

テキストライブ

テキストライブ機能を使えば、文字起こし・翻訳画面をURLやQRコードで最大300名にリアルタイムで共有可能。共有された側は、翻訳言語を自分で選択したり、翻訳結果を音声で読み上げたりすることもできる。

AIアップグレードプラン

利用できるAI機能は「AIアップグレードプラン」により内容が異なる。文字起こしできる時間は、無料のBasicプランでは月600分まで。月額1500円（年額1万2000円）のProプランは月1800分まで、月額3000円（年額2万2000円）のUltraプランは無制限となる。また、Pro・Ultraプランでは利用可能なAIモデルにClaude 4 Sonnetなどが加わる。

録音機能や、文字起こしデータからのToDo・要約機能は全プランで制限なく利用可能。Chatbot機能は、無料プランでは1件の記録のみを対象に対話できる。有料プランでは複数のソースを横断して質問・対話が可能になる。

本体デザイン

イヤホン形状はオープンイヤー型を採用。肌にやさしい液体シリコン素材を使用することで、長時間の装着でも疲れにくく、ムレにくい快適なフィット感を実現したと説明する。

セキュリティ・サポート体制

音声・テキストデータはすべて暗号化し、ISO27001準拠の管理体制で運用していると説明。サポートは国内のviaimサービスセンターが対応する。

スペック

音質面ではハイレゾ認証を取得し、最大1000kbpsのLHDC高解像度音源に対応。サウンドはプロオーケストラのトップエンジニアが監修した。

イヤホン本体は最大19時間（ケース併用で最大53時間）再生でき、10分間の充電で3時間使用できる急速充電に対応。また、PCとスマートフォンなど2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント機能も搭載。PCでの会議中にスマートフォンの着信があった場合も自動で切り替えられる。スマホ側で通話録音モードを選択すれば、通話内容の録音やAI機能の活用ができる。

製品仕様 通信方式 Bluetooth 5.4 スピーカー 18×11 mm 高分子ランウェイスピーカー 連続再生時間 最大 19時間（ケース併用時53時間） 充電端子 USB Type-C 対応言語 78言語（バリエーションを含めると145言語） 重量 片耳約13g