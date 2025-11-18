超人気韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』配信日はいつ？どこで見られる？
【インタビュー】スタイルよすぎる人気俳優イ・ジェフン
法では裁けない悪に立ち向かう痛快アクション！大人気シリーズ第三弾が、韓国と同日・日本独占配信決定！
■大ヒットシリーズ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』はいつ、どこで見られる？
話題のドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』は、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino（レミノ）」にて、韓国と同日に日本独占配信されます。
配信サービス：Lemino（レミノ）
配信開始日：2025年11月21日（金）23:20
配信形式：日本独占配信（韓国と同日配信）
話数・更新：全16話 毎週金曜日・土曜日 最新話更新予定
過去シリーズ：シーズン1、シーズン2もLeminoで配信中！
Lemino独占配信につき、他では視聴できません。
Leminoでお得に視聴したい方は、Leminoプレミアムの初回特典を利用するのがおすすめです！ 初回は31日間無料でLeminoが楽しめますよ。
31日間経過後は月額990円（税込）が発生しますが、無料トライアル期間中に解約すれば費用がかかりません！
■Leminoプレミアムって？
「Leminoプレミアム」は、独占配信のオリジナル作品を含め、対象の約18万本の見放題作品を広告なしで視聴できる動画サブスクです。ダウンロードしてオフラインでも楽しめますよ。
月額料金：990円（税込）
無料トライアル：初回申込みなら31日間無料でトライアル可能！
今登録すれば、無料トライアル中に最新作の配信を楽しみつつ、シーズン1・2もイッキ見することができます！
ちなみにAmazonのプライム会員の方なら、『復讐代行人〜模範タクシー〜 (字幕版)』のシーズン1と2を各3話ならお試し見放題を実施中。
■『復讐代行人3〜模範タクシー〜』はAmazonプライムビデオ「Leminoセレクト」でも視聴可能？
現時点では、Amazonプライムビデオ内の「Leminoセレクト」での配信情報については公開されていません。もし見られればPrime会員の方は月額＋550円（税込）で視聴が可能ということに。ただしまだ情報は公開されていないので、まずは「Leminoプレミアム」の初回31日間無料トライアルをチェックするのがおすすめ。
■韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』配信スケジュール
2025年11月21日（金）23:20よりLeminoにて韓国と同日・日本独占配信が開始されます。
配信は毎週金曜日・土曜日に1話ずつ、全16話構成です。
第1話 2025年11月21日（金）23:20 独占配信スタート
第2話 2025年11月22日（土）
第3話 2025年11月28日（金）
第4話 2025年11月29日（土）
第5話 2025年12月5日（金）
第6話 2025年12月6日（土）
第7話 2025年12月12日（金）
第8話 2025年12月13日（土）
第9話 2025年12月19日（金）
第10話 2025年12月20日（土）
第11話 2025年12月26日（金）
第12話 2025年12月27日（土）
第13話 2026年1月2日（金）
第14話 2026年1月3日（土）
第15話 2026年1月9日（金）
第16話 2026年1月10日（土） 【最終回】
※配信スケジュールは予定
■復讐代行人3〜模範タクシー〜 あらすじ
“模範タクシー”に乗る秘密のプロフェッショナル集団が、法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントの最新作。さらにスケールアップし、今回は国際犯罪に挑む。
日本の港で行われる人身売買のオークション。その様子を遠巻きに見ていたタクシー運転手のキム･ドギ（イ･ジェフン）は静かに車を降り、模範タクシーの仲間たちと共に敵に向かっていく。ドギたちの復讐代行が再び始まる。社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となるシーズン３、“復讐の終着点”は一体どうなる!?
■復讐代行人3〜模範タクシー〜 主要キャスト
おなじみの最強チームに加え、日本の豪華キャストが特別出演！
主人公：キム・ドギ
模範タクシーの運転手で、秘密のプロフェッショナル集団のエース。元特殊部隊の士官という経歴を持ち、悪を裁くために様々な形で任務を遂行する。
演じるのは：イ・ジェフン 「復讐代行人〜模範タクシー〜」シリーズのほか、『交渉の技術』『シグナル』など数々のヒット作に出演する名優。来年放映予定の『シグナル』最新作も楽しみ。
チームメンバー
チャン・ソンチョル（キム・ウィソン）： 「模範タクシー」を設立した張本人。表向きはタクシー会社の社長。
コ・ウン（ピョ・イェジン）： IT担当で天才ハッカー。チームのブレインとしてドギをサポートする。
日本人キャスト（特別出演）
竹中直人：『Shall we ダンス？』『ウォーターボーイズ』など、日本が誇る名優がどのような演技を見せてくれるのでしょうか!?
笠松将：『フェイクマミー』『花と雨』など、昨今活躍が目覚ましい若手実力派。
国際犯罪に挑む今シーズンで、彼らがドギたちとどのように絡むのでしょうか!?
■注目ポイント
1. 舞台は日本！福岡ロケを敢行
物語の舞台は、韓国を飛び出し日本へと拡大！
2025年5月には福岡県糸島市などで大規模ロケが行われたことが話題となりました。おなじみのキャストが日本の地でどんな活躍を見せるのか、楽しみで仕方ありませんね。
2. シリーズ最高傑作の予感！
2021年のシーズン1はSBS演技大賞各賞を受賞、2023年のシーズン2では同年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録するなど、高い人気を誇るシリーズ待望の最新作。キャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップした国際犯罪に挑む今作。今までの面白さを考えると、さらなるスケールアップとは…⁉と期待しかありません！
3. シーズン1・2もLeminoで見放題！
最新作の配信前に、これまでの物語を振り返りたい方のために、Leminoではシーズン1とシーズン2も配信中。「Lemino初回31日間無料トライアル」を利用して、全シリーズを一気に楽しむチャンス。
■作品概要
脚本：オ・サンホ（「復讐代行人〜模範タクシー〜」シリーズ）
演出：カン・ボスン（「浪漫ドクター キム・サブ３」）
キャスト：イ・ジェフン、キム・ウィソン、ピョ・イェジン、竹中直人、笠松将 ほか
あらすじ：日本の港で行われる人身売買のオークション。ドギたちは、悪に代わって復讐を再び始める。
韓国と同日配信、福岡ロケで話題沸騰の韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』を、ぜひチェックしてみてください！
【レタスクラブ編集部YYY】