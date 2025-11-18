¡Ö£Ë£á£ô£å¡×¡Ö¤è¤·¤¿¤«¡×¡ÄµþÅÔ¡¦Íò»³¤ÇÃÝÎÓ¤Ø¤ÎÍî½ñ¤µÞÁý¡¢¡Ö·Ê´ÑÂæÌµ¤·¡×¤È°ìÉôÈ²ºÎ¤Ø
¡¡Èþ¤·¤¤ÃÝÎÓ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëµþÅÔ¡¦Íò»³¤Î¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡Ê¤³¤ß¤Á¡Ë¡×¡ÊµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¡Ë¤Ç¡¢ÃÝ¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÍî½ñ¤¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½Õº¢¤«¤éÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÌó£³£µ£°ËÜ¤Ç³ÎÇ§¡£»Ô¤Ï¶á¤¯¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿°ìÉô¤ÎÃÝ¤ò»î¸³Åª¤ËÈ²ºÎ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¡£¡ÊµþÅÔÁí¶É¡¡»³ÅÄ¼îÎÖ¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢Ê¿²¾Ì¾¡¢´Á»ú¡Ä
¡¡¡Ö£Ë£á£ô£å¡×¡Ö¤è¤·¤¿¤«¡×¡££±£·Æü¡¢ÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡×¤òÊâ¤¯¤È¡¢Æ»¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¿¢¤ï¤ëÃÝ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÌ¾Á°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢Ê¿²¾Ì¾¡¢´Á»ú¤¬Ê£¿ô¡¢¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤ÈË¬¤ì¤¿°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÍî½ñ¤¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¦¡£·Ê´Ñ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÉ÷Ã×ÊÝÁ´²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®·Â±è¤¤¤Ë¤ÏÌó£²¡¦£³¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î»ÔÍÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¿ä·×¤Ç£·£°£°£°ËÜ¤ÎÃÝ¤¬¼«À¸¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤¬£±£°·î£¶Æü¡¢¾®·Â¤ËÀÜ¤¹¤ëÃÝ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó£³£µ£°ËÜ¤ÇÈï³²¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£µþÅÔÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÝ¤Ø¤ÎÍî½ñ¤¤Ï¡¢´ïÊªÂ»²õºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÝ¤ÏÉ½ÌÌ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¸Ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢½ý¤Ï°ìÅÙ¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æü±ÑÃæ´Ú¤Î£´¤«¹ñ¸ì¤ÇÃí°Õ
¡¡Èï³²¤Î¿¼¹ï²½¤ò¼õ¤±¡¢¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µÃÄÂÎ¤Ï£±£°·î¡¢ÃÝ¤Î½ý¤òÎÐ¿§¤ÎÍÜÀ¸¥Æ¡¼¥×¤Ç±£¤·¤¿¡££±£°·î°Ê¹ß¡¢¾®·Â¤Îºô¤ä¿ÍÎÏ¼ÖÌó£µ£°Âæ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î£´¤«¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÃÝÎÓ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ª¡¡Íî½ñ¤¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò·Ç¤²¡¢·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£±·î£µÆü¤Ë¤Ï¡¢»Ô¤äÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬¶ÛµÞ¤ÎÂÐºö²ñµÄ¤ò½é³«ºÅ¡£»Ô¤Ï¶á¤¯¡¢»ÔÍÃÏ¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃÝ¤ò´Þ¤á¤¿£³£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÝ¤ò»î¸³Åª¤ËÈ²ºÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡×¤ò´Þ¤àº·²åÍò»³¶è°è¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÂ²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿·Ê´Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸ÅÅÔÊÝÂ¸Ë¡¤ÇÎò»ËÅªÉ÷ÅÚÆÃÊÌÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¤äÃÝ¤âÈ²ºÎ¤Ï¡¢¸¶Â§Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ê´Ñ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¼ê¤¬ÊªÍýÅª¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃÝÎÓ¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤Î¶¶ËÜÁà¡¦É÷Ã×ÊÝÁ´²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÃÝÎÓ¤Ï»ÔÌ±¤Î¶¦Íºâ»º¡£ÆÃ¤ËÍò»³¤ÏÃÏ°è¤Î¶¨ÎÏ¤Ç·Ê´Ñ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Î°Õ¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ°ä´¸¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è½»Ì±¤â»Ô¤ÎÈ²ºÎÊý¿Ë¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íò»³¾¦Å¹³¹¤ÎÀÐÀî·Ã²ð²ñÄ¹¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯´Ñ¸÷¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íî½ñ¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÃÝÎÓ¤ÎÍî½ñ¤Èï³²¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤ÈÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌó£±£°£°ËÜ¤ÎÃÝ¤ÇÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»Ô¤Ïºô¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í½Ð¤¬¸º¤ê¡¢°ì»þ¡¢Èï³²¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î²óÉü¤È¤È¤â¤Ëº£½Õ¤«¤é°ìµ¤¤ËÍî½ñ¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á´¹ñÅª¤ÊÇº¤ß
¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤ä»û¼Ò¤Ç¤ÎÍî½ñ¤Èï³²¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£¸·î¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÇÅì¿ÀÌç¡Ê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÕÆüÂç¼Ò¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï£¹·î¡¢ËÜÅÂ¤ÎÅì²óÏ¡Ê½ÅÊ¸¡Ë¤ÎÃì¤Ê¤É¤ËÍî½ñ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¡×¡Ö±Ê±ó¡×¤ÈÆÉ¤á¤ëÊ¸»ú¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤Î¶Ã«Âç¤Î°¤ÉôÂçÊå¶µ¼ø¤Ï¡ÖÍî½ñ¤¤ÏÌÏÊï¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¹¹¤Ê¤ëÈï³²¤òÀ¸¤à¡£È³¶â¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡ÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡áÌîµÜ¿À¼Ò¤«¤éÅ·Î¶»ûËÌÌç¡¢Âç²ÏÆâ»³ÁñÄí±à¤Þ¤ÇÂ³¤¯Ìó£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»¶ºöÏ©¡£Î¾ÏÆ¤ËÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÃÝ¤¬ÌÐ¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ê´Ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ïµ®Â²¤ÎÊÌÁñÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
