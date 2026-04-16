〈《京都小6・安達結希くん事件》義父・安達優季容疑者（37）とは何者か「上司からの評価も悪くなかった」【死体遺棄で逮捕】〉から続く京都府南丹市の行方不明事件で逮捕されたのは、安達結希くん（11）の義理の父・安達優季容疑者（37）だった。目下、京都府警が犯行動機等について調べを進めているが、男は一体どんな幼少期を過ごしてきたのか。【画像】逮捕された安達優季容疑者行方不明になっていた安達結希くん（京都府警