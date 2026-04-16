13日に京都府南丹市の山林で、遺体で発見された11歳の安達結希くんについて、警察は死体遺棄事件として捜査を進めていましたが、15日夜、父親が関与を認める供述をしていることがわかりました。また、逮捕状を請求する方針を固めたことが、捜査関係者への取材でわかりました。◇15日に警察は、結希くんの自宅の家宅捜索を行っていました。記者「白い車が安達結希くんの自宅から出てきました」警察署では15日朝から父親に対し