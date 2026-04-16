京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件で、京都府警は１６日午前０時３２分、父親の安達優季容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。取り調べの中で、父親が遺棄について関与をほのめかす供述をしたという。今回の事件で謎だったのは、通学用リュックとスニーカー、遺体がそれぞれ異なる場所で発見されたことだが、同時にそれが犯人に迫るヒントになった可能性もある。逮捕容疑は３月２３日朝から