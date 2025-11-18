文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」では、AI翻訳技術を活用し多言語化した第1弾コンテンツ『立花慎之介 僕の声で。君の言葉で。』の初回配信が、本日より現在の日本語、英語、中国に加え、アラビア語、ヒンディー語、フランス語、スペイン語、韓国語の5か国語での配信を開始した。

『立花慎之介 僕の声で。君の言葉で。』は、「僕の声で、君の言葉で。」をコンセプトに、人気声優の立花慎之介が声優・アニメ・ゲームを中心とした日本文化に関する話題を中心に、自由なおしゃべりを届けるプログラム。文化放送によるAI翻訳技術を活用の多言語化配信プロジェクト「QloveRインターナショナルコンテンツ」の第1弾として、2025年7月の開始以来、毎週、日本語、英語、中国語による配信を行っている。

これまで、中国語圏を中心とする海外からのメールやコメントが多数寄せられてきた中、日本生まれ・アメリカ育ちのコスプレイヤーであり、YouTuberの「はむこっとん」をゲストに迎えた最新回では、アメリカを中心とするリスナーからの大きな反響も見られました。同局では、これらを受け、さらに番組の魅力を世界に広げるべく、今回の配信言語の追加を決定した。

近年、日本のアニメ人気が高まっているアラビア語圏の中東諸国やヒンディー語圏のインド、そして、かねてより日本のアニメ文化が定着しているフランスや、スペイン、ラテンアメリカなどのスペイン語圏、さらには日本のサブカルチャーが深く浸透している韓国。いずれも話者人口が多く、日本のアニメ・ゲーム文化が根付いているこれらの国々で、同局では有力コンテンツである“声優ラジオ”のコンテンツパワーが最大限に発揮されることを期待。

今回は、追加した5言語を含む合計8言語の初回配信分を、QloveRに加えてA&G公式YouTubeでも無料視聴可能とし、無料配信の取り組みを拡大しています。そして、反響の高い言語については、今後レギュラー化し、新たなリスナー層に広げていく見込み。

「QloveRインターナショナルコンテンツ」

世界中のコンテンツをボーダレスに相互流通させる新たな試みとして、グローバルに拠点を持つ電通のネットワーク力と、高精度AI翻訳技術を持つCAMB.AIとの連携により、公式にAI技術を活用したコンテンツを配信する取り組み。





＜立花慎之介プロフィール＞

声優。2003年デビュー。「神様はじめました」の巴衛、「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」のラムザ・ベオルブ、「アイドリッシュセブン」の千など、多数の人気キャラクターを演じる。甘く色気のある声質が特徴。男性声優ユニット「DABA」としても活動。BLACK SHIP株式会社 代表取締役CEOも務める。

【番組概要】

■番組名： 『立花慎之介 僕の声で。君の言葉で。』

■配信日時： 毎週木曜日 午後6時00分～（10分番組）

■配信媒体： オリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」内 「QloveRインターナショナルコンテンツ」

■QloveR番組URL：https://qlover.jp/bokukoe

■出演： 立花慎之介（声優）

■QloveRでの視聴方法：

［無料配信］ 初回配信分、および最新配信エピソードを視聴可

［有料配信］ 月額660円（税込） 動画付きアーカイブ配信分をすべて視聴可

なお、本番組は全編動画番組で、すべて日本語、英語、中国語での配信あり

※初回配信分は、アラビア語、ヒンディー語、フランス語、スペイン語、韓国語での無料配信もあり

■文化放送A&G公式YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCzRjtONwhrPCNNMp8hubjHg

■番組メール：tcbn@joqr.net

■メッセージフォーム：https://form.run/@joqr-tcbn

■番組X：@tcbn_bokukoe