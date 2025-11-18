名倉潤、妻・渡辺満里奈の“55歳祝い”に幸せ溢れる2ショット「理想の夫婦」「羨ましい」
お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が18日にインスタグラムを更新。タレントで妻の渡辺満里奈が誕生日を迎えたことを報告すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】名倉潤＆渡辺満里奈、笑顔の記念ショットも公開（ほか2枚）
名倉は番組での共演を経て2005年5月に渡辺と結婚。2007年12月には第1子となる男児、2010年1月に第2子となる女児が誕生している。
そんな名倉が「今日は奥さんの55回目の誕生日」と投稿したのは、渡辺の誕生日を祝福する様子。写真にはバースデーケーキを前に乾杯する夫婦の2ショットなどが収められている。投稿の中で名倉は「これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね」とつづり「本当にいつもありがとう 感謝しかないです。これからもよろしくね」とコメントしている。
彼の投稿に、ファンからも祝福の声が相次ぎ、さらに「本当に理想の夫婦過ぎます…」「素敵なご夫婦で羨ましい限りです」「幸せのお裾分けありがとうございます」などの投稿も集まっている。
■名倉潤（なぐら じゅん）
1968年11月4日生まれ、兵庫県出身。1993年に「ネプチューン」を結成し、巧みなツッコミと安定感のある進行力で人気を確立。2005年4月には「おニャン子クラブ」元メンバーの渡辺満里奈と結婚。俳優としても活動し、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016年）、『おちょやん』（2020年）などに出演。
引用：「名倉潤」インスタグラム（@nagrat1968）
