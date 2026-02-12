ネプチューン名倉潤が、かつて患った「うつ病」について赤裸々に告白。症状が改善していった経過について語ったことが話題となっている。「名倉さんが出演したのは2月11日までに更新された、“ひろゆき”こと実業家・西村博之氏によるYouTubeチャンネル『夜な夜な生配信！ひろゆきと有名人に…【質問ゼメナール】』です。この番組は、ひろゆきが有名人とトークする生配信プログラム。その中で、うつ病で仕事を休んでいるという