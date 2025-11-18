スズキ セニアカー　祝40周年！ 高齢者の足となり続けた歴史あるモデル　Japan Mobility Show 2025

写真拡大



 

高齢者の移動の自由を支えてきたセニアカーが40周年！

 

足腰が弱くなった老人向けの移動手段として、スズキが40年も前から販売を続けているのがセニアカー。

Japan Mobility Showには、初代モデルと最新モデルが並べて展示されていた。長年にわたって改良が続けられてきたクルマで、最新モデルでは安定した走りや安全性などへの配慮が入念になされている。

◼️セニアカーサイズ

・ET11： 全長1,170mm x 全幅700mm x 全高900mm

・ET4DB： 全長1,195mm x 全幅650mm x 全高1,145mm

 

＜レポート＞松下宏

 



 

