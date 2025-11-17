¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤Î´ñ¹Ô¡õÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÆ°¤ò·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬Ë½Ïª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#337¤ò11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤·¤¿¡£
11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#337¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈËÜ²»¡É¤ò¼þ°Ï¤Î·Ý¿Í¤¬ÂåÊÛ¤¹¤ë´ë²è¡Öº£¤³¤½°æ¸ý¤ÎËÜ²»¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï°æ¸ý¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦»°»ÍÏº¤Î¾®µÜ¹À¿®¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤¬ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö³Ú²°¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯Ãæ¡×¡Ö¸åÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¤Î³Ú²°°§»¢¡×¡Ö¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°æ¸ý¤ËÉáÃÊÄÌ¤ê¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¸ç¡¢¾®µÜ¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤¬¡Öº£¡¢°æ¸ý¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦°æ¸ý¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ°æ¸ý¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÆ°¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö17Ç¯´Ö¤ÎÃç¤Ê¤Î¤Ç²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ë¡×¤È¸ì¤ë¾®µÜ¤Ï¡Ö¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°æ¸ý¤À¤±Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø¤¢¤¡¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø²¿¤¬¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡ÊËÜ¿Í¤¬¡Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°æ¸ý¤Î°ÛÊÑ¤ò²ó¸Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤ÎÎÓÅÄÍÎÊ¿¤Ï¡¢°æ¸ý¤¬¼ã¼ê¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Ãº»À¿å¤Î¸å¤í¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ê¡Ö¤ªÁ°¤é¤â¤¦¾Ã¤¨¤ë¤«¤é¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦²ò»¶¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È°æ¸ý¤Î´ñ¹Ô¤ò¾Ú¸À¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¸ç¤Ï¡Ö¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³°¤¤¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤â°æ¸ý¤Ï¡Ö¤Í¤º¤Ã¤Á¤µ¤ó¤â¥¸¥¸¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°æ¸ý¤ÎËÜ²»¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢°æ¸ý¤Î¤â¤È¤Ë³Ú²°°§»¢¤ËË¬¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤é¤·Ï¡º¬¤È¡ØM-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö½à·è¾¡¤Ï£¶²ó¤°¤é¤¤¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤«¤é¤·Ï¡º¬¤Ë¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ÎÀîËÌÌÐÀ¡¤Ï¡Ö½à·è¾¡£¶²ó¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Äü¤á¤í¤è¡×¤È°æ¸ý¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¡£»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤¿°æ¸ý¤ËÂÐ¤·¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤ËÜ²»¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤«¤é¤·Ï¡º¬¤À¤±½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬°æ¸ý¤µ¤ó¤òË«¤á¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤«¤é¤·Ï¡º¬¡¦ÀÄ¶õ¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤ÎÏÃ¡×¡ÖÁÆÉÊ¤Î¸þ¤±¤¿°ì¸À¡×¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤êÆ°¤³¤¦¤È¤»¤º¡£¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃ¯¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿ÂåÊÛ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë°æ¸ý¤â¤¿¤Þ¤é¤º¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¡£¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤ËÌµ¸À¤Ç²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤ë°æ¸ý¤Î»Ñ¤ËÀéÄ»¤âÇú¾Ð¡£
¤½¤Î¸å¡¢°æ¸ý¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë²Í¶õ¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¼¤«°æ¸ý¤¬ABEMA¡¦À¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¹ðÇò¡õ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£°æ¸ý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËËÜ²»¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°æ¸ý¤Îº¤ÏÇ¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó ¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤ß¤Á¤ª¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤Ç½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¡×¡¢Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤âÊüÁ÷¡£¥ÉÄ¾µå¤Î²¼¥Í¥¿¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤ë¡È¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡É¤Ë¤ß¤Á¤ª¤ÏÂç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Î¥Ö¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ó¤ÊVTR¤ÇÊ¢¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤â¡£¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥Ñ¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£ËÜÊüÁ÷¤ÏÊüÁ÷¸å£·Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
