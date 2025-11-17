セブン‐イレブンのブラックフライデー♡揚げ物が日替わりで半額！

セブン‐イレブンでは、2025年11月27日（木）～30日（日）の4日間、ブラックフライデーに合わせて「揚げ物日替わり半額セール」を開催♡定番の北海道じゃがいもの牛肉コロッケや、人気の揚げ鶏など、日替わりでお得に楽しめます。夕食のおかずや軽食、おつまみにぴったりのセールです。セブン‐イレブン自慢の揚げ物を、この機会にぜひ味わってみてください♪

日替わりで楽しめる揚げ物ラインナップ



北海道じゃがいもの牛肉コロッケ

11月27日（木） 北海道じゃがいもの牛肉コロッケは通常価格108円 → セール価格54円（税込）に。

五目春巻

11月28日（金）・30日（日） 五目春巻は通常価格120.96円 → セール価格60.48円（税込）に。

揚げ鶏

11月29日（土） 揚げ鶏は通常価格240.84円 → セール価格119.88円（税込）に。

毎日違った揚げ物を楽しめるのが魅力♡数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

セブン‐イレブンのブラックフライデーとは



ブラックフライデーはアメリカ発祥の大規模セールイベント。

近年は日本でも注目度が上昇中です。セブン‐イレブンでは初の「揚げ物日替わり半額セール」として、定番商品や人気商品を最大112円引きでお届け。

軽食やおつまみに、セブン‐イレブンならではの美味しさを気軽に楽しめるお得なチャンスです♪

ブラックフライデーはセブン‐イレブンでお得に



セブン‐イレブンのブラックフライデー「揚げ物日替わり半額セール」は、11月27日（木）～30日（日）の4日間限定。

北海道じゃがいもの牛肉コロッケ54円（税込）、五目春巻60.48円（税込）、揚げ鶏119.88円（税込）と、人気の揚げ物をお得にゲットできるチャンス♡

数量限定なのでお早めに店頭でチェックしてください♪