µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¡¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡»³ºê°é»°Ïº¶Ã¤¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍËÌë10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ2»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÀ¥¡£¼«¿È¤Î°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¹¤«?¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µÈÀ¥¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö20ÂåÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤â¤¦Á´Á³¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¸À¤¤´ó¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Ö´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÃËÀ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ËËÜ²»¤Ï¡Ö´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë»³ºê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£µÈÀ¥¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ä¥Ï¥¨¼è¤ê»æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¿©Ãî¿¢Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡ÄÃ¯¤â¤³¤³¤éÊÕÈô¤Ó²ó¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤ÆMC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡µá¤á¤Æ¤¤¤ëÃËÀÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¡Ê¼«¿È¤¬¡ËÃË¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«»¨»ï¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î»ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ä»ä¤¬¿¶¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¶â¤«¤«¤ë¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡£¾Æ¤Ä»²°¤È¤«¤Ç¤âÁ´Á³¤¤¤¤¡£¤ªº×¤ê¤È¤«Âç¹¥¤¤À¤·¡£ÉáÄÌ¤ËÎ©¤Á°û¤ß¤Ç¤âÁ´Á³¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Ê¤é¤Í¡×¤È½îÌ±Åª¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÈÀ¥¤Ï2010Ç¯12·î¤Ë10ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£13Ç¯¤ËÄ¹½÷¡£16Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£