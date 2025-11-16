CipiCipiのティント新色＆新ハイライター登場♡冬メイクを格上げする限定&新作コレクション

美容クリエイター・ふくれなが手掛ける「CipiCipi」から、この冬のメイクをアップデートする限定＆新作アイテムが登場します。冬限定カラーのティント「101チェリーブラウニー」をはじめ、開発に1年以上をかけた新作「ヒアルマットハイライター」2色と、専用ブラシがラインアップ。立体感※1のある仕上がりや、影を自然に飛ばすマット質感など、ふくれなこだわりのポイントがぎゅっと詰まっています。冬メイクの相棒にぴったりの3アイテムで、毎日をもっと可愛く、もっと楽しく♡※1 メイクアップ効果による

冬限定のティント新色で大人な抜け感リップに

発売前からSNSでも話題を集めた「シピシピ デューイフィルムティント R」から、冬限定カラーの「101 チェリーブラウニー」が数量限定で登場。

深みのあるビターチェリーブラウンは、ひと塗りでぐっと大人な印象を演出。透明感がある発色で主張しすぎず、程よい抜け感をキープできます。

ツヤもちはブランド内トップクラス※で、保湿成分配合によるみずみずしい仕上がりも魅力。リボンをあしらったパッケージはギフトにもおすすめです♪

※ブランド内において

新登場のマットハイライターと専用ブラシ

新作の「シピシピ ヒアルマットハイライター」は、パール無配合の“引き算ハイライト”として誕生。

ホワイトピンクの「01 ヒアルピンク」、ベージュカラーの「02 ヒアルベージュ」の2色展開で、影やくぼみを自然に飛ばし、立体感※1を演出します。

さらに、密着パウダー処方やメレンゲのように柔らかな粉質で、軽さとフィット感を両立。

「シピシピ ハイライトブラシ」は猫の手のようなカットで、小鼻横やクマにもしっかりフィット。初心者でも狙った部分に塗りやすい形状です。

※1 メイクアップ効果による

ふくれなこだわりの成分＆仕上がりが魅力

ハイライターには3種のヒアルロン酸※（すべて保湿成分）を配合し、乾燥しがちな季節でもしっとり仕上がる設計に。

さらに、低粘度オイル※2や肌温で溶けるワックス※3をバランス良く組み合わせることで、密着感と軽い付け心地を両立。

ティントには水系処方を採用し、なめらかな塗り心地とべたつきにくさも実現しました。冬のメイク悩みをカバーしながら、毎日を可愛く彩るこだわりが詰まったラインアップです♡

※2 ラウリン酸ヘキシル、ステアロイルオキシステアリン酸オクチルドデシル

※3 ヘキサ（ヒドロキシステアリン酸／ステアリン酸／ロジン酸）ジペンタエリスリチル

冬のメイクをアップデートするCipiCipiの新作たち

この冬のCipiCipiは、こだわりの“立体感”“透明感”“塗り心地”の3拍子がそろったアイテムが勢揃い。

限定ティント「101 チェリーブラウニー」は季節感を高めてくれる大人カラー、新作ハイライターと専用ブラシは日常メイクに自然なメリハリをプラスしてくれます。

気になる部分をさりげなくカバーしつつ、ふくれならしい可愛さが叶うラインアップで、冬のメイク時間がもっと楽しくなるはず♪ぜひこの季節だけの特別な仕上がりを試してみてください。