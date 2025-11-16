【漢字クイズ】「校正」or「校整」正解はどっち？紛らわしい...。

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「校正」と「校整」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「校正（こうせい）」でした！

校正とは、誤字・脱字、表記の誤り、文章の矛盾などを、元の原稿と照らしあわせて修正する作業のこと。

ちなみに、測定の分野でいうところの校正とは、標準器を用いて測定機器が表示する値と真の値の関係を求めることを指しており、本来は「較正（こうせい）」と書くのだそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

