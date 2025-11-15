「 “えちかわ（エッチでかわいい）” 系のキャラクターが好きなので、その系統のコスプレをしたくなるんです。めっちゃ自分のフェチに刺さるんですよね（笑）」

そう語るのは、SNSでコスプレ写真を投稿し人気沸騰中の “あゆの” 。クールな写真の印象とは裏腹に、話すと一瞬で場を明るくする天真爛漫な魅力が溢れる。

「ぱっと見で “物静かそう” と言われるけど、むしろいっぱい話して仲よくなりたい派で。ファンの方とも絆を深めていきたいです」

家族も活動への理解が深く、「お母さんが衣装直しをして、お兄ちゃんがウイッグを作ってくれます」と、まさに “家族総出” のコスプレ活動。

最後に、これからやってみたいコスプレを聞くと。

「『鬼滅の刃』の（甘露寺）蜜璃ちゃんをやりたいです！ いっぱい食べるところが私と似ているから、できるかな〜って（笑）。それに、胸元が開いた隊服の着こなしがかわいいんです。コスプレをすることで、推しキャラの蜜璃ちゃんを三次元の世界に召喚したいです！」

あゆの

4月5日生まれ 千葉県出身 T155・B90W62H98 趣味：コスプレ、アニメ、フィギュア鑑賞 特技：料理、お菓子作り 今年4月に開催されたコスプレイベント「コスホリック41」の公式パンフレットにて表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X（@ayunochan_）、公式Instagram（@ayunochan_）にて

写真・U-YA

スタイリスト・米丸友子

ヘアメイク・田森春菜（JULLY）