なにわ男子・大西流星のプライベートに密着！メンバーへの愛があふれる本音も

本日11月15日（土）の『なにわ男子の逆転男子』は、なにわ男子のファッションセンスを試す大橋和也の持ち込み企画「もしも僕らがパパになったら？親子2人でお出かけコーデ対決」を放送。

また放送終了後には、TELASAオリジナルコンテンツの配信がスタート。11月8日（土）に放送された好評企画「休みになったらどこへ行く？」の第2弾として、大西流星編の貴重な未公開シーンが配信される。

「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――6月の大橋和也編では、なにわ男子のリーダー・大橋のプライベートな1日に密着した様子を放送して大反響。

TELASAオリジナルコンテンツとして貴重な未公開シーンも限定配信し、大きな話題を呼んだ。

今回はその第2弾となる大西流星編の未公開シーン＆スタジオトークをTELASAで限定配信。またも、なにわ男子のプライベートに密着した貴重な映像を楽しむことができる。

◆メンバーへの愛があふれる本音も

「前日に休みがわかれば韓国まで飛び立つ」というほど、オフはアクティブな大西。

今回は突然決まったオフということで、まずはテレビ朝日近くにある神社と、今ハマっているというミルクフランスが買えるお店へ。

六本木ヒルズのけやき坂を歩きながら、メンバーの道枝駿佑とイルミネーションを見に来た思い出話も語られる。

そこから大西は、プライベートでも仕事でも使えるメガネを買いたいと原宿へ。

道中のタクシーでは、「これからの『逆転男子』でやりたいこと」を熱く語る。「企画会議に出たい」とまで意気込む大西が提案する『逆転男子』の企画とは？

さらに、メンバーのソロ企画をタイトル付きで考案していき、スタジオで見ていたメンバーたちは「これなら実現できそうじゃない？」と太鼓判を押す。

そして「新幹線に乗りたい…！」という衝動に駆られた大西は、夜ごはんに餃子を食べに宇都宮へ。

自ら撮影交渉もし、大好きな餃子を頬張るという、まさにプライベート感満載の大西の姿を見ることができる。

お腹いっぱいになったところで大西から、なにわ男子1人1人に対しての本音が。メンバーへの愛があふれる大西の言葉も注目だ。