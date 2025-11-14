JVCケンウッドは、「Victor」ブランドから、フラッグシップモデルという位置づけの完全ワイヤレスイヤホン「WOOD master HA-FW5000T」を2025年11月下旬に発売する。

「ビクタースタジオ」エンジニアが音質監修

業界初だというパルプとアフリカンローズウッドを混ぜ合わせた"木の振動板"を採用した「ハイブリッドWOODドライバー」を搭載し、全帯域の音を忠実に再現できる。また、専用の高性能ICなどによる高いノイズキャンセリング性能を備え、静寂の中での高音質リスニングを実現した。

独自アルゴリズムで外耳道の音響特性を測定し、ユーザー個々に合わせて音質を最適化する「パーソナライズサウンド」、自然な広がりと奥行きのある立体的なサウンドが楽しめる「空間オーディオ」などを備える。

「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質監修に参加し、"心地良く音楽を楽しめる音"に仕上げた。オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）相当の高音質を実現する、独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」には発売後のファームウェアアップデートで対応するとのことだ。

イヤホン単体で最大10.5時間、付属の充電ケースとの併用で最大31.5時間の連続再生が可能。Bluetooth 6.0に準拠し、ハイレゾコーデック「LDAC」などをサポートする。

カラーはサンバーストブラウン、ピアノブラックの2色。

市場想定価格は4万1800円前後（税込）。