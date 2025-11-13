体重計などの計測器メーカーのタニタ（東京都板橋区）は、アニメ「ゴールデンカムイ」コラボレーションの体組成計と歩数計の予約受付を、2025年12月5日13時まで直販サイト「タニタオンラインショップ」で行う。発送は26年2月下旬以降順次の予定。

歩数計は26キャラのデザインを用意

音声体組成計「BC-203 ゴールデンカムイモデル」は、登場キャラクター「杉元」「谷垣」「月島」「鯉登」の4人が、初期設定や計測手順、計測結果などを音声でナビゲート。同作になぞらえたセリフを多数採用するほか、ユーザーの誕生日にはお祝いのメッセージが流れる演出なども用意する。

黒が基調の本体表面には、4人のキャラクターの描き下ろしイラストを配し、その背景には同作をイメージした金色と黒色の英文タイトルロゴをデザインする。裏面にも同作のロゴをあしらう。

価格は2万2000円（税込）。

3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ゴールデンカムイモデル」は、「アシリパ」「白石」「土方一派」「第七師団」など同作の登場キャラクター22種類のほか、音声体組成計と同様の描き下ろしイラストを使用した「杉元」「谷垣」「月島」「鯉登」4種を加えた全26種をラインアップする。背景には各キャラクターの個性を表現したカラーを採用している。

価格は各3520円（同）。