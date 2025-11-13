ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックは、2025年11月13日、香港ディズニーランド・リゾートにて「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」を開催しました。

イベントでは、2026年に向けた注目のグローバルゼネラル・エンターテイメント作品の豪華ラインナップを発表。

最大の注目作として、2024年にシーズン単体として史上最多となる18部門のエミー賞受賞という歴史的快挙を達成した『SHOGUN 将軍』の主演・エグゼクティブ・プロデューサーの真田広之さんらが登壇しました。

そのほか、スターが集結する新作オリジナルシリーズや、ファン待望の人気作の新シーズンに関する情報が多数公開されました。

ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025

香港ディズニーランド・リゾートで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」

イベントには、米国・韓国・日本を代表する才能あふれるトップタレントやクリエイターが登壇し、ディズニーのクリエイティブな勢いとストーリーテリングへのコミットメントが強調されました。

イベントのハイライトとなったのは、『SHOGUN 将軍』の主演・エグゼクティブ・プロデューサーの真田広之さんと、エグゼクティブ・プロデューサーのジャスティン・マークスさん、レイチェル・コンドウさんの登壇です。

シーズン1の壮大な物語を振り返るとともに、シーズン2に向けて進めている準備について語られました。

イベントでは、『パラダイス』 シーズン2、FXの『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5、『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン2など、ファンから絶大な支持を集める注目作の新シーズンを紹介。

さらに、『クリス・ヘムズワース: 父と絆のこころ旅』、ホリデーシーズンを彩る『ベリー・ジョナス・クリスマス・ムービー』、ウィル・スミスさんが100日間で七大陸を旅する『ポウル・トゥ・ボウル・ウィズ・ウィル・スミス』(原題)など、スターが集結する新作の最新映像が特別に公開されました。

そのほか、『エイリアン: アース』シーズン2の制作決定ニュースや、『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』のスピンオフシリーズ『ザ・テスタメンツ』(原題)の初公開映像も公開されました。

発表された注目のラインナップを詳しく紹介します☆

『ベリー・ジョナス・クリスマス・ムービー』

配信：2025年11月14日 ディズニープラスで配信

ロンドン公演の幕を閉じたジョナス・ブラザーズの三兄弟、ケビン、ジョー、ニック。

彼らの切なる願いは、家族とともにクリスマスを祝うことでした。

三人はそれぞれ、バンド内での自身の立ち位置に葛藤を抱えていました。

故郷への帰路は一筋縄ではいかず、次々と起こる予想外のトラブルに巻き込まれながら、彼らは兄弟の絆を再確認していきます。

オリジナル新曲と豪華セレブゲストが彩る、心温まるファミリー・ホリデー・ムービーです。

『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』 シーズン2

配信：2025年12月10日 ディズニープラスで配信

ハーフ訓練所の境界線が攻撃された後、パーシー・ジャクソンは親友グローバーと訓練所を救う唯一のもの、ゴールデン・フリースを探しに、魔の海への壮大な旅に出ます。

アナベス、クラリス、サイクロプスのタイソンの助けを借りながら、パーシーが生き延びることが、ルークとその主クロノス、そして彼らのオリンポスを崩壊させる計画を阻止する鍵となります。

『クリス・ヘムズワース: 父と絆のこころ旅』

配信：2025年11月24日 ディズニープラスで配信

クリス・ヘムズワースさんが手がける、これまでで最もパーソナルなドキュメンタリー。

父が最近アルツハイマー病と診断されたことをきっかけに、クリスさんは自身の家族にカメラを向けます。

一家は過去をたどるロードトリップへと出発し、人とのつながりが持つ科学的な意味と、それが記憶機能の維持にどう役立つのかを探求していきます。

思い出の場所や人々を再訪し、そのすべてをホームムービーとして記録する中で、かけがえのない記憶が呼び覚まされていきます。

『ディセンダント: ウィキッド・ワンダーランド』

配信：2026年 ディズニープラスで配信

「ディセンダント」シリーズ最新作。

2024年のヒット作『ディセンダント4: ライズ・オブ・レッド』でのタイムトラベルの冒険の後、レッド (キャントラル) とクロエ (ベイカー) にとって、おとぎ話で言う「末永く幸せに暮らしましたとさ」の本当の意味を探しに再び旅に出ます。

主に現代のワンダーランドを舞台としながら、新キャラクターの「チェシャ猫」も登場。

前作のラストで警告されていた「時間の流れを変えた場合の代償は大きい」それは何を意味しているのか本作で描かれます。

『ポウル・トゥ・ボウル・ウィズ・ウィル・スミス』(原題)

配信：2026年 ディズニープラスで配信

ナショナルジオグラフィックの新シリーズ『ポウル・トゥ・ポウル』では、これまで見たことのないウィル・スミスさんの姿が描かれます。

彼は極限の探検の旅に出発し、100日間で七大陸すべてを横断します。

この旅で、ウィルさんは過酷な自然環境の中で暮らすとはどういうことかを、身をもって体験します。

『パラダイス』 シーズン2

配信：2026年 ディズニープラスで配信

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のクリエイター、ダン・フォーゲルマンとランダル役でおなじみのスターリング・K・ブラウンがタッグを組む話題のクライムサスペンスがシーズン2を迎えます。

世界でも最も著名な人物たちが暮らす穏やかなコミュニティで発生した衝撃的な殺人事件、大統領暗殺。

国家最高機密情報を扱う捜査官ザヴィエルは、事件の第一発見者として容疑者にされ、次第に国家を揺るがす陰謀に巻き込まれていきます。

2026年に放送される「パラダイス」シーズン2では、さらなる謎と疑惑が息をもつかぬ展開で進んでいきます。

『ザ・テスタメンツ』(原題)

配信：2026年 ディズニープラスで配信

『ザ・テスタメンツ』(原題)は、マーガレット・アトウッドの同名小説を原作とし、舞台はディストピア的な神権政治国家ギレアド。

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』の事件から数年後を描く本作は、ギレアドで新たな世代の若い女性たちを待ち受ける暗い未来を描く成長物語です。

彼女たちにとって、ギレアドでの成長こそが唯一の現実であり、この生活に洗脳される前の外界の記憶はほとんどありません。

結婚させられ隷属的な人生を送る可能性に直面し、自由と平穏な生活を求める戦いのために、新旧の同盟者を探し求めることを余儀なくされます。

『アートフル・ドジャー』シーズン2

配信：2026年 ディズニープラスで配信

オーストラリアの大人気シリーズ『アートフル・ドジャー』が帰ってきます！

本作はチャールズ・ディケンズの『オリバー・ツイスト』を大胆に発展させた物語。

オーストラリアの辺境の流刑植民地を舞台に、大人になった二つの顔を持つドジャーを描きます。

シーズン2では、ドジャーとベルの禁断の関係に危機が迫り、ポート・ビクトリーには殺人犯の影が忍び寄ります。

『マーダーズ・イン・ビルディング』 シーズン6

配信：2026年 ディズニープラスで配信

スティーブ・マーティン、ダン・フォーゲルマン、ジョン・ホフマンの3人が作り上げた、コメディタッチの殺人ミステリーシリーズ『マーダーズ・イン・ビルディング』がついにシーズン6に突入。

今回も、実在の犯罪に執着する3人の見知らぬ者たち(スティーブ・マーティン、マーティン・ショート、セレーナ・ゴメス)が、ある実際の事件に巻き込まれるところから物語が進んでいきます。

アッパー・ウエストサイドの高級マンションで凄惨な死体が発見されると、主人公の3人は殺人を疑い、真相を暴こうとします。

事件を記録するために自分たちでポッドキャストを録音するうちに、3人はこの建物に長年隠されていた奇妙な秘密に気づいてしまいます。

『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン5

配信：2026年 ディズニープラスで配信

ついに第5シーズンに入る人気コメディドラマシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』

世界的に有名なレストランで働いていた若きシェフ、カーミーは兄の自殺をきっかけにシカゴでその兄が経営していた小さなサンドイッチ店を継ぐために故郷に戻ってきます。

慣れ親しんだ世界とはかけ離れた環境で、カーミーは小規模事業経営の過酷な現実に翻弄されながらも、わがままで反抗的な厨房スタッフや複雑な家族との関係のバランスを取りながら、なんとか窮地を乗り越えていこうとします。

その一方で、兄の自殺がもたらした人生への陰にも向き合い、店も自分自身も変えていこうと奮闘します。

『SHOGUN 将軍』シーズン2

配信：ディズニープラスで配信

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説 SHOGUN が、『トップガンマーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスさんや、名優・真田広之さんらハリウッドの製作陣により、ディズニーが手掛けるドラマ・シリーズとして誕生。

徳川家康をはじめとした歴史上の人物にインスパイアされ、「関ヶ原の戦い」前夜、窮地に立たされた戦国一の武将＜虎永＞と、その家臣となった英国人航海士＜按針＞、二人の運命の鍵を握る謎多きキリシタン＜鞠子＞。

彼らが繰り広げる歴史の裏側の、壮大な“謀り事”。そして、待ち受ける大どんでん返しが描かれます。

本作のシーズン2の撮影が開始されることが決定！

吉井虎永役の真田広之さんが続投し、エグゼクティブ・プロデューサーを務めることが決定しました。

『SHOGUN 将軍』シーズン2では、シーズン1の10年後が描かれます。

このほか、イベントでは『エイリアン: アース』シーズン2の制作決定や、名プロデューサーのライアン・マーフィーさんが手掛ける注目のグローバルドラマ『ザ・ビューティー』(原題)のAPACでのプレビューなども発表されました。

2025年から2026年にかけて続々と配信される、ディズニープラスのゼネラル・エンターテイメント作品ラインナップの紹介でした。

