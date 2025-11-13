生食が正解！シャキシャキ食感が絶品の「白菜サラダ」5選

これから旬を迎える「白菜」。鍋や炒め物によく登場しますが、じつは「生」で食べるのも、とてもおいしいんです。

▼やみつき！無限サラダ

水けをしっかりきった白菜とツナで作る無限サラダ。箸が止まらないおいしさです。



▼白菜＆カニカマのサラダ

シャキシャキの白菜とカニカマを合わせたサラダ。すりごまとわさびをアクセントに。



▼白菜のコールスローサラダ

白菜で作るコールスローはさっぱりと仕上がります。コーンやハム入りでお子さんでも食べやすく。



▼白菜のシーザーサラダ

レタスの代わりに白菜で作るシーザーサラダ。白菜の切り方がポイントです。



▼子どもが喜ぶ◎カルボナーラサラダ

塩もみをした白菜とスクランブルエッグ、ハムで作るカルボナーラサラダ。白菜をたっぷり食べられます。







いかがでしたか。加熱して食べることの多い白菜ですが、生でもとてもおいしいです。子どもから大人までたっぷり食べられる白菜レシピ、ぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。