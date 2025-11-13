飼い主さんとお出かけを楽しんでいたバーニーズマウンテンドッグさん。そこで自分より大きな超大型犬レオンベルガーの女の子に遭遇して…。体格差に動揺するまさかの光景は記事執筆時点で67.5万回を超えて表示されており、2.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お出かけ中の大型犬が、自分よりも大きい『超大型犬』に遭遇した結果…動揺しすぎた『表情』】

飼い主とお出かけ中、大型犬が…

Xアカウント『@tak_dekawan』に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグ「ラジャー」くんのお姿。この日は、飼い主さんと共にお出かけを楽しまれていたのだそう。

お出かけ先で出会ったのは…超大型犬レオンベルガーの女の子「クリン」ちゃん。

ラジャーくんは、自分よりもさらに大きく、普段あまり見ることのない圧巻の体高を見上げながら、まさに衝撃を隠せないといった表情を浮かべたのだといいます。

自分よりも大きい超大型犬に遭遇した結果…

というのも、ラジャーくんは体重47キロ超えという立派な体格の持ち主。

普段会うおともだちのほとんどはラジャーくんよりも遥かに小さい子ばかりであるのは至極当然のことで、クリンちゃんの大きさに圧倒されていたのだそう。

クリンちゃんは体は大きいもののとっても優しい性格の持ち主だそう。ラジャーくんは、余裕にあふれるクリンちゃんが反対を向いた隙に『ほんとうにいぬなのか…？』と確認するような仕草を見せていたのだとか。

飼い主さん曰く『マジすか！？』なんて聞こえてきそうな表情を浮かべていたというラジャーくん、白目がハッキリ見えるまるでマンガに登場するキャラクターのような分かりやすいリアクションは多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「とっても良い表情」「このおめめ最高」「可愛すぎる」「どっちも可愛いー！」「大きい！」「めっちゃ横目ｗｗ」「最高」など多くのコメントが寄せられています。

わんぱくバーニーズ日常が大人気

ラジャーくんは、豊かな表情とふわふわでもふもふのフォルムがとっても魅力的なバーニーズマウンテンドッグの男の子。お空組になった兄バニ「ジーニー」くんの優しさと愛情にたくさん触れながら育ち、とても優しい性格に成長されたのだといいます。

飼い主さんに大きな愛情を注いでもらいながら、幸せに暮らすラジャーくんの日常はバーニーズマウンテンドッグの魅力や、たくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tak_dekawan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。