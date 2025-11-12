恋人に向いてません。浮気リスクの高い男性に見られる「特徴」
気になる男性が本当に恋人としてふさわしいかどうか、どうすれば判断できるでしょうか？
そこで今回は、浮気リスクの高い男性に見られる「特徴」を紹介していきます。
頼まれたら断れない性格
人から頼まれごとをされると、うまく断れなかったり、すぐに聞き入れてしまうタイプの男性は浮気リスクが高いと言えます。
性格が優しすぎるところがあり、女性から言い寄られるとキッパリ断れないことが多いでしょう。
周りに流されやすい
周りに流されやすい男性も浮気リスクが高いでしょう。
女友達が多い
女友達が多い男性も浮気リスクが高いでしょう。
たくさんの女性と友達関係になれるということは、それだけ女性ウケの良いタイプということで、一歩間違えれば浮気に発展しやすいと言えます。
お金にだらしない
お金にだらしない男性が女性関係にだらしない傾向があるとため、浮気リスクが高いと言えます。
自分に甘いので、欲求を抑えることよりも、欲求を満たすことに執着してしまうでしょう。
気になる男性に今回紹介した特徴が当てはまるなら、改めて恋人にふさわしい男性かどうか慎重に判断してみてくださいね。
