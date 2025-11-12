この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家、作家、実業家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「維新の副首都構想！場所は大阪がよいの？」と題した動画を公開。維新が掲げる副首都構想を題材に、首都機能が東京に一極集中するリスクを指摘し、独自の「分散型首都構想」を提言した。



動画では、視聴者から寄せられた「副首都は大阪ではなく、歴史的意義のある奈良が良いのでは」という意見を取り上げた。竹田氏はこれに同調し、大阪について「すでに過密である」と指摘。一方で奈良を「日本の建国の地」と評価し、歴史的な観点から副首都としての適性があるとの見解を示した。京都については、観光業を捨てる覚悟が必要なため非現実的だと一蹴した。



議論の核心として、竹田氏は首都機能が一極集中している現状に強い懸念を示す。東日本大震災を例に挙げ、「あれ一歩間違ったら東京もう使えなかったかもしれない」と述べ、災害や有事の際のリスク分散が急務であると強調。その上で、単一の副首都を設けるだけでは不十分だと指摘した。



解決策として竹田氏が提案するのが、「参勤交代案」と名付けた独自の分散型首都構想である。これは、特定の都市を副首都にするのではなく、「政府機能、すべての省庁の機能を各県に分散する」というもの。例えば、財務省を大阪、防衛省を沖縄に置くといった形で、各省庁の拠点を全国に配置する。竹田氏は、このような「分散型首都」こそが真のリスク管理に繋がり、国家の強靭化に資すると訴えて締めくくった。