井上清華アナ“ずっと欲しいクリスマスプレゼント”明かす「見つけられない」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、11月12日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“ずっと欲しいクリスマスプレゼント”について語った。



この日、原田葵アナから「どんなクリスマスプレゼントが欲しいですか？」と聞かれた井上アナは「私、ずっと“アメリカンな派手な柄のセーター”ってわかりますか？ 海外っぽい。ああいうのが欲しいんですけど、自分で探しても見つけられないので、サンタさんにプレゼントして欲しい…（笑）」と回答。



原田アナは「うわぁ…届くと思いますか？」と質問、井上アナが「はい！」と答えると、原田アナは「じゃあ届くといいですね」と語った。