アーセナルは今季もV逸？ マンU英雄がマンCを支持する理由。リバプールOBは古巣の連覇を絶望視「タイトル争いから脱落」
22年ぶりのプレミアリーグ制覇を目ざすアーセナルが好調だ。直近のサンダーランド戦では終了間際に失点し、２−２で引き分けたとはいえ、11節を消化して失点はわずか５。２位のマンチェスター・シティに勝点４差、昨季王者で現在８位のリバプールに勝点８差をつけて首位に立っている。
ミケル・アルテタ体制７年目でついに悲願を成就させられるか。期待が高まっているが、マンチェスター・ユナイテッドの英雄ポール・スコールズ氏は、他クラブを支持している。
英紙『METRO』によれば、50歳の元イングランド代表MFは、リバプールを３−０で粉砕したシティに分があると語った。
「シティにはあまり感銘を受けていなかったが、昨日（リバプール戦）初めて、彼らが優勝候補になると感じた。これまでの実績から、彼らはアーセナルよりもわずかに有利だと思う。アーセナルが４ポイントをリードしているのは知っているが、シティにはアーセナルにはない経験がある。シティをわずかに上と評価すべきだろう」
一方、リバプールOBのロビー・ファウラー氏は、古巣はタイトル争いから脱落したと考えているようだ。「私はサッカーに関しては現実主義者だ」と切り出し、アルネ・スロット監督が率いるチームに厳しい現実を突きつけた。
「監督は表向きは正しいことを言うだろう。誤解しないでほしい。外部から見ると非常に悪い印象を与えるため、『諦めた』とは言えないのだ。しかし、少しは現実的になる必要がある。歴史が示すように、６、７敗したチームがプレミアリーグで優勝した例はごくわずかだからだ。
リバプールにとっては厳しい状況だ。彼らが今、リーグ優勝を目ざすなら、事実上全ての試合に勝たなければならない。引き分けすら許されない。勝つしかない。タイトル争いからは脱落したと思うが、彼らは『もう無理だ』とは決して言わないだろう。プロ意識があるからだ。どんな状況でも前進し、勝点を積み重ねなければならない」
リバプールがシティの連覇を４で止めて迎えた今季は、一体どんな決着を見るのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
