FANTASTICS八木勇征がTVアニメ『矢野くんの普通の日々』に本人役で登場
FANTASTICSの八木勇征が、TVアニメ『矢野くんの普通の日々』に本人役で出演した。
■『矢野くんの普通の日々』実写×アニメコラボグッズ発売決定
八木勇征が登場したのは第7話。見逃した人は、今後の放送・配信情報を専用ページで確認しよう。
そんな八木が矢野剛役として出演している実写映画版『矢野くんの普通の日々』とのコラボレーショングッズが発売決定。
アニメ＆実写映画コラボバージョンのアクリルキーホルダー、並べて飾りたいアクリルスタンドに加えて、アニメに登場する八木勇征のイラストを使用したアクリルチャーム、缶ミラーが登場。アニメ＆実写映画の魅力を詰め込んだ、どちらの世界観も楽しめるラインナップとなっている。
また八木勇征のアニメ出演を記念して、サイン入り台本プレゼントキャンペーンもスタート。公式Xをフォローし、対象のポストを、第7話の感想と「#矢野くんの普通の日々」をつけて引用リポストで応募できる。
■番組情報
日本テレビ『矢野くんの普通の日々』
毎週火曜25:29～ ※放送日時は変更になる場合あり
◇BS11 毎週木曜24:00～
◇AT-X 毎週水曜20:00～【リピート放送】毎週金曜 08:00～、毎週火曜 14:00～
配信：
dアニメストア 毎週水曜12:00～一次先行配信
U-NEXT・アニメ放題 毎週土曜12:00～二次先行配信
以下配信サイトで毎週月曜24:00以降順次配信：
Prime Video、ABEMA、DMM TV、J:COM STREAM、みるプラス、TELASA、Pontaパス、Hulu、Lemino、FOD、AnimeFesta、バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Google TV、HAPPY!動画
※配信日時は変更になる場合あり
原作：田村結衣（講談社「コミックDAYS」）
監督：松尾晋平
オープニング主題歌：FANTASTICS 「POP LIFE」
エンディング主題歌：iScream「Better Off」
(C)田村結衣・講談社／「矢野くんの普通の日々」製作委員会
■関連リンク
作品公式X
https://x.com/yanokun3
作品サイト
https://yanokun-anime.com/