モグライダー芝と都市伝説系YouTuberコヤッキーがＭＣのオカルト系トーク番組「ジャパンオカルトアーカイブ～マジやば不思議話～」11月19日（水）深夜 スタート！

― あなたの街のオカルトが、次の“文化遺産”になる !?

テレ東では、11月19日（水）深夜27時26分から、日本各地に眠る“マジやば”な怪談や都市伝説を、オカルト文化遺産として記録していく前代未聞の番組「ジャパンオカルトアーカイブ」をスタートさせます。

（TVerでは11月20日（木）午後５時～配信予定）

ＭＣはモグライダー芝と、チャンネル登録数200万人超えのオカルト都市伝説系YouTuber・コヤッキー。実は芝は、代々“霊感を受け継ぐ家系”の出身。実際に霊体験もあるといいます。そんな芝が、他人事ではない目線でオカルトに触れます！

相棒を務めるコヤッキーは、YouTubeで数百万人にオカルトを届けてきた情報通。今回、地上波番組初レギュラーで初ＭＣを務めます。都市伝説から未解明現象まで、膨大な知識と独自の取材ネットワークを持つ彼は、まさに“日本のオカルト文化を体系化する男”。

さらに、濱口優、吉田悠軌、ぁみ、シークエンスはやとも、ウマヅラといった“オカルト保存委員”たちが集結。ゲストにAKB48の小栗有以を迎え、実際に現地取材や体験談をもとにした“不思議な日本”を徹底アーカイブしていきます。

◎ぁみ 要塞跡に響いた謎の声

北海道のある要塞跡地には、“誰もいないのに声が聞こえる”という体験談がある。ぁみが現地へ向かいカメラを回していると…説明のつかない音声が記録されてしまったという。

◎ウマヅラ 神話が現実に⁉ “天の逆鉾”の謎

日本神話に登場する創世の神器といわれる「天の逆鉾」。それが今も九州・高千穂の山頂に本当に突き刺さっているという。坂本龍馬まで巻き込まれた“引き抜いてはいけない禁忌”とは――

◎吉田悠軌 伊豆諸島に伝わる「外出してはいけない夜」

１月24日の夜、島民全員が外出を控える“日忌様”という伝承。理由を知らずに外に出ると、とんでもない事が起きるという。しかし吉田が掘り下げると、そこには伝説と生活が結びついた深い意味が――

◎濱口優 “自分そっくりの何か”が自宅に帰ってきた！

ある朝、濱口が仕事に出かけた後、当時の彼女が“濱口そっくりの誰か”が部屋を歩き回っている姿を目撃。その正体とは？

◎シークエンスはやとも 神社の本殿で見た“謎のオーパーツ”

オーパーツとは、当時の技術では製造困難な、ありえない古代の産物のこと。神社の宮司に特別な許可を得て、長年閉ざされていた本殿の扉を開いた。そこに祀られていたのは、なぜか“現代技術の産物”だった。

◎コヤッキー “霊媒師ビジネス”という現代の恐怖

予言、除霊、開運――信じる気持ちにつけこむ“霊媒師”たちの裏側を、オカルト都市伝説系YouTuberのコヤッキーが暴く。“本当にヤバい”霊媒師の特徴とは？

◎ともしげ（モグライダー） 地元埼玉の“ターボババア”伝説で町おこし⁉

漫画『ダンダダン』のモデルになったと噂される町・飯能。飯能市出身のモグライダー・ともしげが熱弁するのは、地元に伝わる都市伝説“ターボババア”を使った新しい町おこし構想。

また、各ゲストが自身のオカルトネタを披露したあとに行われる考察トークや、出演者どうしのクロストークも番組の大きな見どころ。オカルトを単なる恐怖＆不思議話で終わらせず、科学・民俗・心理など多角的な視点から掘り下げていくことで、毎回“新しい解釈”が生まれる瞬間こそが当番組のポイント！

≪番組概要≫

【タイトル】「ジャパンオカルトアーカイブ～マジやば不思議話～」

【放送日時】2025年11月19日スタート 毎週(水)深夜27時26分～27時56分 ※２回目以降の放送時刻は異なる場合があります。

【放送局】テレビ東京

【配信】

全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、

民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、Tver)にて見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/series/sre3ngpc3u

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/japan_occult_archives/

【出演者】

芝大輔（モグライダー）、コヤッキー（都市伝説系YouTuber）

＜ゲスト＞濱口優、ともしげ（モグライダー）、吉田悠軌（怪談・オカルト研究家）、ぁみ（怪談家）、シークエンスはやとも（霊視芸人）、ウマヅラ（都市伝説系YouTuber）、小栗有以（AKB48）※第1回、城月菜央（高嶺のなでしこ）※第2回

