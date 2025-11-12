【MODEROID ファフナー・マークジーベン改 アズライール】 2026年7月 発売予定 価格：9,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ファフナー・マークジーベン改 アズライール」を2026年7月に発売する。価格は9,800円。

アニメ『蒼穹のファフナー THE BEYOND』より、遠見真矢が乗るエインヘリアル・モデル「ファフナー・マークジーベン改 アズライール」をMODEROIDシリーズでプラモデル化したもの。

頭頂高約190mmで各関節可動により様々なポーズを取ることができる。パーツ差し替えにより、カノン式アクセラレーター展開ギミックおよび前腕部の内蔵ブレード展開を再現することができる。

背面のスタビライザーは差し替えなしで展開でき、印象的な長距離射撃ライフル「ドラゴントゥース」が付属する。

「ドラゴントゥース」はパーツ交換によりミサイルポッド、モノポッドから装備の選択が可能。弾倉の着脱、予備弾倉の装着も再現することができる。更にパーツ差し替えにより照準システムの展開、モノポッドの伸縮を再現できる。

また、各部マーキングを再現するための水転写デカールが付属する。

MODEROID ファフナー・マークジーベン改 アズライール

2026年7月 発売予定

価格：9,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約190mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：アストレイズ

(C)XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT

※画像は塗装を施したイメージのCGです。実際の商品とは異なります。