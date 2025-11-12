病院嫌いにも爪切りにも使えると動物行動学のプロが太鼓判！猫を落ち着かせる100均グッズ

威嚇する手強い猫の爪を切る方法

人嫌いの猫を病院やトリマーに連れて行くのはひと苦労だ。おまけに家猫は、「爪を切る」という大儀もある。

日常的に警戒心高めの保護猫と接する保護団体は、どうしているのだろう。

SNSの動画を検索してみると、ケージの中からシャーシャーと威嚇する超こわがりさんの爪を切るという動画があった。

投稿者は東京都府中市で捕獲を中心に地域猫活動や保護活動を行っているNPO法人府中猫の会で、東京都認定ボランティア団体である。

ケージの中に手を入れようとする女性に対し、猫はシャーシャー威嚇し、決して触らせない。だが女性は怖気づくことなく、優しく声を掛けながら、大きな洗濯ネットを猫に向かって広げる。猫は逃げ回るが、女性は焦らず、猫を誘い込み……

ついに猫を洗濯ネットに入れて、爪を切った。動画の閲覧数は、89万回。

猫の抵抗に苦労する人がいかに多いかをうかがわせる。

女性の手腕に多くの賞賛コメントが集まる一方で、「ここまでやらなくても……」など、逃げ回る猫の姿に同情する声も少なからずあった。

東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学を学び、その後動物病院での診察や大学講師等を経て、「ペットと人が楽しく快適に暮らすためのライフスタイルの提案」をライフワークにしている高倉はるか先生の連載。

今月は、猫に洗濯ネットは必要なのかをうかがった。

洗濯ネットに入れると猫は安心する

洗濯ネットの必要性について、はるか先生はきっぱりとこう言った。

「洗濯ネットは、猫のストレスを緩和するいい方法だと思います。

私も病院に勤務していた頃、飼い主にはできるだけキャリーケースに入れる前に洗濯ネットに入れてください、とお願いしていました」

その理由は、

「猫は狭いところが好きなので、ネットが体を包んでくれると、密着感があって、安心します。試しに、自分の顔にネットをあてて、周りを見回してください。ネットの網目が邪魔で、見えづらいですよね。

猫は外が見えづらくなると、自分も同じように外から見えなくなっているように感じます。それで、多少怖くても、自分は「隠れている」と思えて、安心できるのです」

「守られている」ような気持ちになる

「また、動物も私たち人間も、暗闇に入ると、壁際に立とうとします。これは壁に背を向けておけば、後ろから襲われる危険はない、安心感を求めているのです。

動物も一緒です。壁に体を寄せ、狭い中にいれば、襲われる心配がなくなります。

ネットで体が包まれていることで、『守られている』ような気持ちになり、大嫌いな爪切りをされるストレスは、むきだしでされるよりも大幅に抑えられると思います。

ただ、ネットに入れる際に猫が怖がるようなら、できるだけその負担を短くしてあげたいですね。ネットに慣れさせたり、意識させずに『入っていた』状態に持っていくなど、ストレスをかけないやり方もありますよ」

空き箱や紙袋を使って、猫をネットの中に誘い込む方法

はるか先生が提案するのは、人に慣れている（ネットの動画は人馴れしていないため、ケージから出せなかった）飼い猫におすすめするものだ。

さらに、洗濯ネットを使うメリットは猫のストレス軽減だけにとどまらない。

後編「ストレス緩和以上の効果も！病院嫌いの猫は『洗濯ネットに入れて』連れてきてほしい理由」では、はるか先生が身を持って思い知らされた、洗濯ネットの威力を詳しくお伝えする。

