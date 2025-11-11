¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡ÖÎ¶¥¹¥¿TV¡×¤ÎÂè45²ó¤¬11·î17Æü20»þ¤è¤êÇÛ¿®·èÄê
¡¡¥»¥¬¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡ÖÎ¶¥¹¥¿TV¡×¤ÎÂè45²ó¤ò11·î17Æü20»þ¤è¤êYouTube Live¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡Âè45²óÇÛ¿®¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¡Ö20¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡ª²áµîºîÄ¶Î¢ÏÃ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³«È¯Åö»þ¤Îµ®½Å¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ OF THE END¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·ºî¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë3 / Î¶¤¬Ç¡¤¯3³°ÅÁ Dark Ties¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¤Î¾ðÊó¤ä¡¢20¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤Î¿·¾ðÊó¡¢¡Ö´§º§Áòº×Å¸¡×¤ÎÂ³Êó¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÎ¶¥¹¥¿TV#45¡Û11·î17Æü¡Ê·î¡Ë20¡§00¥¹¥¿ー¥È¡ª- Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼° (@ryugagotoku) November 11, 2025
📡YouTube¡§https://t.co/tuVZLFFKZC
📺¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡§https://t.co/drwyI0rm9C
º£²ó¤Ï
✅¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ OF THE END¡ÙÆÃ½¸
✅¡Ø20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÇÛ¿®¡Ù·èÄê¡ª¡õ¾ÜºÙÈ¯É½
✅¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡ÙºÇ¿·¾ðÊó
✅¡Ö´§º§Áòº×Å¸¡×Â³Êó¡Ä pic.twitter.com/PmeVPNIGBN
ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÚÎ¶¥¹¥¿TV#45¡Û¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ OF THE END¡Ù³«È¯Î¢ÏÃ¡õ20 ¼þÇ¯¿·¾ðÊó¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë20:00～
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§¥¬ー¥ê¥£¥ì¥³ー¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¹â°æ²ÂÍ¤¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢±«ÌîµÜ¾ÌÀ¡¢ÂÀÏº¡Ë
²£»³¾»µÁ¡ÊÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¡¦À©ºîÁí»Ø´ø¡Ë
ºåËÜ´²Ç·¡ÊÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥·¥êー¥º¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¤Ê¤Ê¤³¡Ê¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥°¥Ã¥ºÃ´Åö¡Ë
¿¹»³ºÌÇµ¡ÊMC¡¿¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÃ´Åö¡Ë
