AI²òÀâ¼Ô¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¡ªGPT-5¥¯¥é¥¹¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎÌµÎÁAI¥â¥Ç¥ë¡ÖKimi K2 Thinking¡×¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÃÂê¤ÎAI²òÀâÆ°²è¡Ö¡ÚGPT-5¥¯¥é¥¹¡Û¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎºÇ¹âÀÇ½AI¥â¥Ç¥ë¡ØKimi K2 Thinking¡Ù´°Á´¥¬¥¤¥É¡ª¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢AI¶È³¦ÃíÌÜ¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¿äÏÀAI¥â¥Ç¥ë¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡¢Moonshot AI¤¬11·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖKimi K2 Thinking¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤È»È¤¤Êý¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ß¥é¥¤»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖKimi K2 Thinking¡×¤Ï1Ãû¥Ñ¥é¥áー¥¿µ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î²ðÆþ¤Ê¤·¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀ¤ä¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤ä¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¡¢¡Ö¿ÍÎàºÇ¸å¤Î»î¸³¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ÇOpenAI¤ÎGPT-5¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖAI¶È³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î±þÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖKimi K2 Thinking¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¤ä¥³ー¥ÉÀ¸À®¤Ê¤É¤ò200²ó°Ê¾å¼«Æ°½èÍý¤Ç¤¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿½èÍý¤Ç¤¤ëÊ¸Ì®¤ÎÄ¹¤µ¤¬25Ëü6Àé¥Èー¥¯¥ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤â°ì³ç¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÁÏºî¡¦É½¸½·Ï¤ÎÊ¸¾ÏÀ¸À®¤Ç¤Ï¥Æー¥Þ¤Î¿¼¤µ¤ä¶Á¤¤¬°ÊÁ°¤è¤êÁý¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤¿À°Íý¤µ¤ì¤¿½ÐÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÇº¤ß¤ä´¶¾ð¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¡¢¤è¤ê»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÊÖÅú¤È¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¼ÂÍÑÊ¸¤äÂÐÏÃÅªAI¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¡ÖMoonshot AI¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ØKIMI¡Ù¤ÇÌµÎÁÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢KIMI¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ëÍ×Ìó¡¢Web¸¡º÷Ï¢·È¤Ê¤É¤¬´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È°ì¤Ä¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äWeb¥¢¥×¥ê¤Î¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ê£»¨¤Ê¿ô³ØÌäÂê¤Î²ò·è¤Þ¤Ç¼«Æ°¼Â¹Ô¤Ç¤¡¢´°À®¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Î½¤Àµ°ÍÍê¤â¥Á¥ã¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¼ê·Ú¡×¤È¼ÂÁ©Îã¤òÈäÏª¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢º£¸å¤âKimi K2 Thinking¤Ê¤ÉºÇ¿·AIµ»½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥¤»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖKimi K2 Thinking¡×¤Ï1Ãû¥Ñ¥é¥áー¥¿µ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î²ðÆþ¤Ê¤·¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀ¤ä¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤ä¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¡¢¡Ö¿ÍÎàºÇ¸å¤Î»î¸³¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ÇOpenAI¤ÎGPT-5¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖAI¶È³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î±þÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖKimi K2 Thinking¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¸¡º÷¤ä¥³ー¥ÉÀ¸À®¤Ê¤É¤ò200²ó°Ê¾å¼«Æ°½èÍý¤Ç¤¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿½èÍý¤Ç¤¤ëÊ¸Ì®¤ÎÄ¹¤µ¤¬25Ëü6Àé¥Èー¥¯¥ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤â°ì³ç¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÁÏºî¡¦É½¸½·Ï¤ÎÊ¸¾ÏÀ¸À®¤Ç¤Ï¥Æー¥Þ¤Î¿¼¤µ¤ä¶Á¤¤¬°ÊÁ°¤è¤êÁý¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤¿À°Íý¤µ¤ì¤¿½ÐÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÇº¤ß¤ä´¶¾ð¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¡¢¤è¤ê»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÊÖÅú¤È¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¼ÂÍÑÊ¸¤äÂÐÏÃÅªAI¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¡ÖMoonshot AI¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ØKIMI¡Ù¤ÇÌµÎÁÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢KIMI¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ëÍ×Ìó¡¢Web¸¡º÷Ï¢·È¤Ê¤É¤¬´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È°ì¤Ä¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äWeb¥¢¥×¥ê¤Î¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ê£»¨¤Ê¿ô³ØÌäÂê¤Î²ò·è¤Þ¤Ç¼«Æ°¼Â¹Ô¤Ç¤¡¢´°À®¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Î½¤Àµ°ÍÍê¤â¥Á¥ã¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¼ê·Ú¡×¤È¼ÂÁ©Îã¤òÈäÏª¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢º£¸å¤âKimi K2 Thinking¤Ê¤ÉºÇ¿·AIµ»½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
AI²òÀâ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ª¡ÖGemini¤Î¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¡¢¤³¤³¤¬³×¿·Åª¤À¡×º£½µ¤ÎAI¥Ë¥åー¥¹¤Þ¤È¤á
AI²òÀâ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖMixboard¡×¡ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÂ¨²Ä»ë²½¡É¤Î¾×·â¡ªÌµÎÁ¥Äー¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ËÇ÷¤ë
AI¥Äー¥ë²òÀâ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¡ª¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÊ£À½¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤ë¡¢MiniMax ºÇ¿·²»À¼AI¤Î¾×·â¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
AI·Ï¤Î¾ðÊó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò½µ¤Ë4¡¢5ËÜ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹°ÆÆâ¿Í¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬ËèÆüÈÑ»¨¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦AI(ChatGPT)¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨´ÉÍý¿Í¡§¥ß¥é¥¤¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹