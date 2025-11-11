マクドナルド、ポテト＆ドリンクのM→Lサイズアップ「ひるまック」限定で5日間無料
【モデルプレス＝2025/11/11】日本マクドナルドは、平日昼限定の600円台のランチセット「ひるまック」の「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料（通常＋100 円）でサイズアップできるキャンペーンを、11月17日〜11 月21日の5日間限定で実施することを発表した。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」など、人気の定番バーガー5種のセットが平日ランチタイム（10：30〜14：00）限定で最大70円おトクな600円台で楽しめるランチセット。販売開始から1億5千万セットを突破し、ひるまック実施時間帯に“1分間に1,000セット以上の販売数”を誇っている。通常はプラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量可能で、毎日頑張るビジネスパーソンのお腹も心も満たせるランチタイムの定番となっている。
2025年5月、「ひるまック」史上初おトクなキャンペーンとして実施。好評を受けて、この度、5日間限定、ひるまック限定で、実施する。
また「ひるまック」のTVCMシリーズでアンバサダーを務めている妻夫木聡と濱田岳の軽快なストーリーが魅力のTVCMも、11月17日から放映。さらにXキャンペーンや、5月のキャンペーンでも話題となったオール巨人師匠とのコラボムービーの第2弾など各種施策も用意している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆サイズアップが「ひるまック」限定で5日間無料
◆妻夫木聡＆濱田岳のTVCMも放映
