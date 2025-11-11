¹â»Ô¼óÁê NHKÅÞ¡¦Î©²ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤ÇÂçµÕÉ÷¡ª¡¡Åý°ì²ñÇÉÄÉµÚ¤ËàëÌÊÛá²óÅú¡Ä¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âÉÔËþ
¡¡ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬£±£°Æü¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£ÂáÊá¤ÎÍ¾ÇÈ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¼«Ì±ÅÞ¤À¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤äÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ÀÆ°¼¡Âè¤Ç¡¢²Ð¤ÎÊ´¤ò¤«¤Ö¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë¡ÖÃÝÆâµÄ°÷¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÃÝÆâ»á¤¬º£Ç¯£±·î¤Ë¼«»à¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤¬·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á÷¸¡»þ¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤òÁ°¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢£Î£È£ËÅÞ½êÂ°¤Ê¤¬¤é¤â²ñÇÉ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤ò°ú¤¹þ¤ß¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀîÆâÇî»Ë½°±¡µÄ°÷¤«¤é»²±¡¤Ç²ñÇÉ¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌµ½êÂ°¤ÎÀÆÆ£»á¤ÈÅý°ì²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¯¼£ÃÄÂÎ£Î£È£ËÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÇÉ¤Ï¡Ø¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡Ù¤À¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡£Åö³ºÃÄÂÎ¤Ë¤¿¤º¤Í¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤âÆ±Æü¡¢¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÅÞ¤È¤·¤Æ¤â»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â²ñÇÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñ²ñ³èÆ°¤ÎÊý¤ÏÌµ½êÂ°¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ½êÂ°¤Ç¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»²±¡²ñÇÉ¤È£Î£È£ËÅÞ¤ÏÊÌÊª¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½°±¡¤Ç¤ÏÀîÆâµÄ°÷¤ÎÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤¬¡¢ÀÆÆ£»á¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»²±¡¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ½ñµ¶ÉÄ¹¤Î¾®ÃÓ¹¸»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ëà¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥Èá¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¤°¤¹¤Í°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î·üÇ°¤ÏÌîÅÞ¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÆâ¤«¤é¤â¤¢¤ë¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿±üÃ«¸¬°ì¸©µÄ¤Î¼«Âð·ó»öÌ³½êÁ°¤Ç±éÀâ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ä¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±üÃ«»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Î¼«Ì±¸©µÄÃÄ¤ÏÀÆÆ£»á¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤Ë¹³µÄ¤Ë½Ð¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»²±¡¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï¡ÖÀÆÆ£»á¤¬ÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂà²ñ¤µ¤»¤ë¡×¤È¸©µÄÃÄÂ¦¤ÎÌ·¤ò¼ý¤á¤¿ÌðÀè¤ËÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤À¡£¸©µÄÃÄ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¸«¤¿¤³¤È¤«¡×¤ÈÌäÂê¤¬¤Ö¤êÊÖ¤¹À£Á°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²±¡¤Ç¤ÎÅý°ì²ñÇÉÆþ¤ê¤Ç¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î±þ±ç¤Ë²ó¤ê¡¢ÈãÈ½¤ÏÉõ¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡ÊÍè·î£·Æü¹ð¼¨¡¢£±£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼«Ì±ÅÞ·Ï»ÔµÄ¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¡¢¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂáÊá»ö°Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±üÃ«»á¤Î·ï¤ÇºÆÂáÊá¤Ç¤â¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¥ã¥Ð¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤â¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤«¤ÏÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅöÌÌ¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£