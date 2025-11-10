『コミックヴァルキリーWeb版』最新号Vol.149が11月10日（月）にキルタイムコミュニケーションより配信が開始された。

【画像】『ゲームをしていると思ったらいつの間にか異世界にいた』を試し読み

最新号Vol.149では、気がついたらゲームのアバターで異世界に転生する物語、「小説家になろう！」人気作品が待望のコミカライズ。『ゲームをしていると思ったらいつの間にか異世界にいた』（漫画：孫陽州／原作：ダキマクラン）の新連載がスタートした。異世界から擬人化までヒロイン満載コミック誌『コミックヴァルキリー』にて話題の作品の数々が掲載されている。

その他『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！』（原作：林達永 作画：金光鉉）や、『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！』（原作：林達永 作画：チェ・ミンジ）、『ダンジョン領主の下克上 ～いきなりド底辺ダンジョンのマスターにされたゲームデザイナー、ブラック業界を生き抜いた社畜能力で運命を切り開く～』（式神くろ子 原作：石和\）など多数作品が掲載される。

電子雑誌『コミックヴァルキリーWeb版』は12月発売の150号で掲載媒体が変更される。今後はキルタイムコミュニケーションの漫画配信ウェブサイト『キミコミ』にて作品を単話形式で配信される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）