YouTube動画「【10年使おう！】ロジクールのソーラー充電キーボード『Logicool SIGNATURE SLIM SOLAR+ K980』をレビュー。機能がすごいぞ！」でIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が登場。注目の新製品「K980」キーボードのレビューを展開し、その充実した機能やユーザー体験に自身の見解を交えながら熱く語った。



動画冒頭、戸田氏は「今回大注目の製品ですよ」と語り、最大の特徴であるソーラーによる給電機能や、AIを即座に呼び出す専用キーを実演。「AIプロントビルダー」や「コパイロットキー」など最先端のカスタマイズ性に触れ、「キー一発でAIが使える、素晴らしいですよね」と最先端機能を絶賛した。



レビューでは、「太陽光はもちろん、部屋の明かりでも充電可能」「完全フル充電なら4ヶ月間使える」など長寿命のソーラー性能を高く評価し、「バッテリーの寿命は約10年いけるでしょう」「むしろキーの方が先に下手ってくる」と耐久面にも太鼓判。さらに「環境にも優しい再生プラスチック製」「乾電池も充電も不要、本当にいいですよね」と環境性能についてもコメントした。



また、「スマートアクション機能」により、挨拶文や定型文をワンタッチ入力できる点を紹介。「これはちょっと個人的には紙機能に近いなと思っています」と語り、作業効率化のアイデアも提示。「3台のデバイスに簡単接続、切り替えも楽」「使っていて、ちょっといいことしてるなと感じられるキーボード」と、その汎用性と快適さを強調した。



価格については「16,390円だが10年近く電池交換不要。セールならさらにおすすめ」とコメントし、点数評価については「高得点の78点付けたい」と自信の高評価を明言。「普通のキーボードに見えるけど、4ヶ月自力で電力を貯めるのはすごい」と最後まで新機能の魅力を語った。。