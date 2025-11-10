【10年使おう！】ロジクールのソーラー充電キーボード「Logicool SIGNATURE SLIM SOLAR+ K980」をレビュー。機能がすごいぞ！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「【10年使おう！】ロジクールのソーラー充電キーボード『Logicool SIGNATURE SLIM SOLAR+ K980』をレビュー。機能がすごいぞ！」でIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が登場。注目の新製品「K980」キーボードのレビューを展開し、その充実した機能やユーザー体験に自身の見解を交えながら熱く語った。
動画冒頭、戸田氏は「今回大注目の製品ですよ」と語り、最大の特徴であるソーラーによる給電機能や、AIを即座に呼び出す専用キーを実演。「AIプロントビルダー」や「コパイロットキー」など最先端のカスタマイズ性に触れ、「キー一発でAIが使える、素晴らしいですよね」と最先端機能を絶賛した。
レビューでは、「太陽光はもちろん、部屋の明かりでも充電可能」「完全フル充電なら4ヶ月間使える」など長寿命のソーラー性能を高く評価し、「バッテリーの寿命は約10年いけるでしょう」「むしろキーの方が先に下手ってくる」と耐久面にも太鼓判。さらに「環境にも優しい再生プラスチック製」「乾電池も充電も不要、本当にいいですよね」と環境性能についてもコメントした。
また、「スマートアクション機能」により、挨拶文や定型文をワンタッチ入力できる点を紹介。「これはちょっと個人的には紙機能に近いなと思っています」と語り、作業効率化のアイデアも提示。「3台のデバイスに簡単接続、切り替えも楽」「使っていて、ちょっといいことしてるなと感じられるキーボード」と、その汎用性と快適さを強調した。
価格については「16,390円だが10年近く電池交換不要。セールならさらにおすすめ」とコメントし、点数評価については「高得点の78点付けたい」と自信の高評価を明言。「普通のキーボードに見えるけど、4ヶ月自力で電力を貯めるのはすごい」と最後まで新機能の魅力を語った。。
動画冒頭、戸田氏は「今回大注目の製品ですよ」と語り、最大の特徴であるソーラーによる給電機能や、AIを即座に呼び出す専用キーを実演。「AIプロントビルダー」や「コパイロットキー」など最先端のカスタマイズ性に触れ、「キー一発でAIが使える、素晴らしいですよね」と最先端機能を絶賛した。
レビューでは、「太陽光はもちろん、部屋の明かりでも充電可能」「完全フル充電なら4ヶ月間使える」など長寿命のソーラー性能を高く評価し、「バッテリーの寿命は約10年いけるでしょう」「むしろキーの方が先に下手ってくる」と耐久面にも太鼓判。さらに「環境にも優しい再生プラスチック製」「乾電池も充電も不要、本当にいいですよね」と環境性能についてもコメントした。
また、「スマートアクション機能」により、挨拶文や定型文をワンタッチ入力できる点を紹介。「これはちょっと個人的には紙機能に近いなと思っています」と語り、作業効率化のアイデアも提示。「3台のデバイスに簡単接続、切り替えも楽」「使っていて、ちょっといいことしてるなと感じられるキーボード」と、その汎用性と快適さを強調した。
価格については「16,390円だが10年近く電池交換不要。セールならさらにおすすめ」とコメントし、点数評価については「高得点の78点付けたい」と自信の高評価を明言。「普通のキーボードに見えるけど、4ヶ月自力で電力を貯めるのはすごい」と最後まで新機能の魅力を語った。。
YouTubeの動画内容
関連記事
【ワイヤレス急速充電】iPhoneなどに急速充電できる「UGREEN 25W充電器・バッテリー」をレビュー！ Qi2 25W対応モデルです
【ゲームいける！】高性能な8.8インチタブレット「 Headwolf Titan 1」は、大注目の1台ですよね！いよいよレビューします
【投影調整すごい】短焦点の4Kプロジェクター「BenQ TK705STi」をレビューします。ズームまで付いていますよ
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！