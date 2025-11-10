【PETER RABBIT TAROT】 11月5日発売 12月中旬ごろ発送 価格：5,980円

ルナファクトリーは、「ピーターラビット」のコス域ライセンス商品「PETER RABBIT TAROT（ピーターラビット タロット）」を11月5日に予約注文を開始した。価格は5,980円。発送は12月中旬ごろの予定。

タロット占いは自己理解と内省のツールとして近年ますます注目されている。しかし伝統的なタロットカードのデザインには「怖い」、「難しい」というイメージを持つ人もいる。

ルナファクトリーでは、「占いを、もっと身近に、もっと優しく」をモットーに、誰もが安心して手に取れるタロットカード開発を行なっている。

本商品は、ビアトリクス・ポターが描いた「ピーターラビット」の世界観をタロットカードに落とし込んでいる。大アルカナ22枚、小アルカナ56枚の全78枚のカード全てが物語の登場人物やシーンで構成されたオリジナルデザインとなっている。

例えば「女帝（The Empress）」はピーターを優しく包む「THE MOTHER（お母さん）」として、「恋人（The Lovers）」は仲睦まじい「2ひきのこぶた」として描かれるなど、伝統的なタロットの解釈を踏襲しつつ、ピーターラビットの優しい世界観で再構築されている。

初心者でも安心の「日英バイリンガル」ガイドブックが付属しており、すべてのカードの意味を解説したオリジナルのガイドブック（ブックレット）が付属する。金箔押しをあしらった豪華なオリジナルボックスにカード全78枚とガイドブックを収納。カードは70×120mmの標準的なサイズで、シャッフルしやすいしっかりとした厚みを持たせている。

プレゼントや観賞用、コレクションとしてはもちろん、日々の占いで長く愛用できる。

商品内容

タロットカード全78枚（大アルカナ22枚、小アルカナ56枚）、日英バイリンガル解説ブックレット、金の箔押しハードボックス

BEATRIX POTTER(TM) （C) Frederick Warne & Co., 2025.