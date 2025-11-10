明日の株式相場に向けて＝決算シーズンの“大トリ”飾る「銀行株」復活なるか 明日の株式相場に向けて＝決算シーズンの“大トリ”飾る「銀行株」復活なるか

１０日の日経平均株価は前週末に比べ６３５円高の５万０９１１円と急反発した。米上院の与野党議員らが９日、つなぎ予算案で合意したと報じられるなど、米政府閉鎖の終結期待が浮上。リスク回避姿勢が後退するなか、日経平均株価が急伸した。



「高市トレード」を背景にした急騰相場を演じた１０月から１１月に入り、全体相場には一服機運も出ているものの終値での５万円台はキープしている。今週は決算発表がピークを迎える。なかでも高い関心を集めるのが１１日取引終了後に発表されるソフトバンクグループ<9984.T>だ。米国のＡＩインフラに投資する「スターゲート」計画や米オープンＡＩへの出資などが評価される格好で、日本のＡＩ・半導体関連相場をけん引してきただけに、同社の決算がどんな結果となるのか、また今後に関してどんな見通しが示されるか、といった点を市場関係者は注視している。



投資家の関心を一身に集めるＡＩ・半導体関連株だが、その一方で底堅い値動きを示しているのが銀行株だ。東証３３業種の「銀行業」は昨年末から足もとまで約２６％上昇。ＴＯＰＩＸの１９％高を上回っている。ただ、１０月は０．６％安と全体相場が急伸するなか、やや伸び悩んだ。高市政権の誕生で日銀の追加利上げが遅れるのではないか、との観測が浮上したことも銀行株の上値を重くさせたようだ。



しかし、足もとでは銀行株は着実に値を上げつつある。みずほフィナンシャルグループ<8411.T>は今月４日に年初来高値を更新し、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>も９月高値を視野に入れる水準にある。地銀に目をやれば、京葉銀行<8544.T>や百十四銀行<8386.T>、秋田銀行<8343.T>などが新値圏で推移している。今週末の１４日には決算シーズンの大トリを飾る格好でメガバンク３行などが決算発表を行う。ソフトバンクＧともども銀行株の動向からも目が離せない状況が続きそうだ。



スケジュール面では、今晩は米国で３年国債の入札がある。国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が２１日までブラジルで開催される。あす１１日は国内では１０月景気ウォッチャー調査が発表される。３０年国債入札が予定されている。前出のソフトバンクＧのほか、ソニーグループ<6758.T>、大成建設<1801.T>、鹿島<1812.T>、川崎重工業<7012.T>、ＪＸ金属<5016.T>などが決算発表を行う。米国はベテランズ・デーで債券・外為市場などが休場となる。



出所：MINKABU PRESS