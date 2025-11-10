もちもち生地＆ふわふわスポンジケーキ！ファミリーマート 東京ばな奈ワールド監修「バナナかすたあどクレープ」
東京ばな奈ワールド監修のファミリーマート限定「バナナかすたあどクレープ」が、全国のファミリーマートに登場！
バナナの美味しさにとことんこだわった、クレープ仕立ての「東京ばな奈」です☆
ファミリーマート 東京ばな奈ワールド監修「バナナかすたあどクレープ」
価格：268円（税込）
発売日：2025年11⽉11⽇（火）
取扱店：全国のファミリーマート
※一部店舗で取扱いのない場合があります
東京みやげNo.1の「東京ばな奈ワールド」から、『バナナかすたあどクレープ』が誕生！
全国のファミリーマートで新発売されます。
バナナの美味しさにとことんこだわった、クレープ仕立ての『東京ばな奈』です☆
美味しさをたくさん詰め込んだ「東京ばな奈ワールド監修」の『バナナかすたあどクレープ』
もっちもちのクレープ生地の中には、くちどけなめらかなバナナカスタードクリームがたっぷり入っています！
「東京ばな奈」らしい優しいバナナの味わいが口いっぱいに広がり、バナナホイップクリームのコクとの絶妙なバランスが楽しめる一品です。
また、食感にもとことんこだわって、ふわふわのスポンジケーキを中に忍ばせています。
ひとくち頬張ると、もちっ、ふわっ。
まさに、クレープになった「東京ばな奈」です☆
食後のデザートにもおやつタイムにもぴったりの、ファミリーマート限定「東京ばな奈」のクレープ。
東京ばな奈ワールド監修の「バナナかすたあどクレープ」は、2025年11⽉11⽇(火)より全国のファミリーマートにて登場します。
※画像はイメージです
