東京ばな奈ワールド監修のファミリーマート限定「バナナかすたあどクレープ」が、全国のファミリーマートに登場！

バナナの美味しさにとことんこだわった、クレープ仕立ての「東京ばな奈」です☆

ファミリーマート 東京ばな奈ワールド監修「バナナかすたあどクレープ」

価格：268円（税込）

発売日：2025年11⽉11⽇（火）

取扱店：全国のファミリーマート

※一部店舗で取扱いのない場合があります

東京みやげNo.1の「東京ばな奈ワールド」から、『バナナかすたあどクレープ』が誕生！

全国のファミリーマートで新発売されます。

バナナの美味しさにとことんこだわった、クレープ仕立ての『東京ばな奈』です☆

美味しさをたくさん詰め込んだ「東京ばな奈ワールド監修」の『バナナかすたあどクレープ』

もっちもちのクレープ生地の中には、くちどけなめらかなバナナカスタードクリームがたっぷり入っています！

「東京ばな奈」らしい優しいバナナの味わいが口いっぱいに広がり、バナナホイップクリームのコクとの絶妙なバランスが楽しめる一品です。

また、食感にもとことんこだわって、ふわふわのスポンジケーキを中に忍ばせています。

ひとくち頬張ると、もちっ、ふわっ。

まさに、クレープになった「東京ばな奈」です☆

食後のデザートにもおやつタイムにもぴったりの、ファミリーマート限定「東京ばな奈」のクレープ。

東京ばな奈ワールド監修の「バナナかすたあどクレープ」は、2025年11⽉11⽇(火)より全国のファミリーマートにて登場します。

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post もちもち生地＆ふわふわスポンジケーキ！ファミリーマート 東京ばな奈ワールド監修「バナナかすたあどクレープ」 appeared first on Dtimes.