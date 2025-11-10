田中みな実“時間を忘れるほど夢中になっていること”明かす「ハマってしまって」
フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38歳）が、11月10日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“時間を忘れるほど夢中になっていること”について語った。
9日に都内で行われた「オーデマ ピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベント」に登場した田中が、番組のインタビューに対応。“時間を忘れるほど夢中になっていること”を聞かれ、「私、いまドラマの現場で子役さんとご一緒することがあって。『シール帳持ってないの？』って聞かれて、『持ってないんだ』って言ったら『へ〜そうなんだ…』ってちょっとガッカリされてしまったから、シール帳、作ったんですよ」と語る。
実際に作ってみたところ「そしたらハマってしまって。シール貼っている時間が、いろんなことを忘れられる、無心になれる時間で。気付いたら2時間とか経ってたりします」というほど夢中になっているという。
また、「おとといもあのちゃんと交換したんですけど、あのちゃんは（シール帳を）7冊持ってるって言ってたので、私はまだ3冊。これからどんどん増やしていきたいと思います」と語った。
9日に都内で行われた「オーデマ ピゲ150周年記念『ハウス オブ ワンダーズ展』セレブレーションイベント」に登場した田中が、番組のインタビューに対応。“時間を忘れるほど夢中になっていること”を聞かれ、「私、いまドラマの現場で子役さんとご一緒することがあって。『シール帳持ってないの？』って聞かれて、『持ってないんだ』って言ったら『へ〜そうなんだ…』ってちょっとガッカリされてしまったから、シール帳、作ったんですよ」と語る。
また、「おとといもあのちゃんと交換したんですけど、あのちゃんは（シール帳を）7冊持ってるって言ってたので、私はまだ3冊。これからどんどん増やしていきたいと思います」と語った。