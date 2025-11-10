「狂っている」「１分もプレーしていないのに…」21歳の日本代表DF、市場価値800％急騰に韓国メディアが唖然！「１年も経たない間になんと８億円も増加した」
今夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムへ移籍した日本代表DF高井幸大はプレシーズンの負傷で出遅れ、まだデビューを果たせていない。
その21歳の市場価値について、韓国メディア『OSEN』が注目。「０試合０ゴール・０アシストのトッテナム日本人DF、高井の移籍金は809％の急騰。狂っている」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「１分もプレーしていないのに、市場価値が急騰した。日本の有望な大型DF高井の市場価値が９倍以上に上昇したことが明らかになった」
「サッカー統計媒体『Transfermarkt』の高井の市場価値は55万ユーロから500万ユーロにまで上がった。１年も経たない間になんと445万ユーロ（約８億円）も増加した。増加率だけを見ても809％に達する」
同メディアは、「理由はやはりトッテナムへの移籍だ。高井は去る７月初め、Jリーグの川崎を離れてトッテナムにユニホームを着た。移籍料は500万ポンドで、Jリーグ史上、海外移籍の移籍金としては最高額だった」と続けた。
ただ、このまま出番がなければ、もちろん市場価値も下がってしまう。一刻も早く待望のデビューを飾りたいところだ。
