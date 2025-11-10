¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛÀ¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¤¬º£¤â¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ë»ØÆ³¤òÀÁ¤¦ÍýÍ³¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤ë¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀ¾Àî°¦Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Âè£²²ó¡ÊÁ´£´²ó¡Ë
¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ëÀ¾Àî°¦Ìé¡¡photo by Naozumi Tatematsu
¡¡¹âÂ´£¸Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢À¾Éð¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼éÈ÷¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë³°Ìî¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿Âç´ï¤¬¡¢ÈôÌö¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿Î¢¤Ë¤Ï£¹Ç¯Á°¤ËÉé¤Ã¤¿Âç¥±¥¬¤¬¤¢¤ë¡£²ÖºéÆÁ±É¹â¹»£²Ç¯»þ¤Î»î¹çÃæ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯ºë¶Ì¸©½Õµ¨Âç²ñ·è¾¡¡£±ºÏÂ³Ø±¡¤ÈÍ¥¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÂÐÀï¤·¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¡¢À¾Àî¤ÏÂç¶»¶ÚÃÇÎö¤Î½Å½ý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»î¹ç¤ÎÁ°¤«¤é¡¢·Ú¤¤ÆùÎ¥¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£³°Ìî¤«¤é¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Þ¤Ç¤·¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ......¡£¤¿¤·¤«Æ±ÅÀ¤Î¥Ä¡¼¥¢¥¦¥ÈÆóÎÝ¤Ç¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ»×¤¤¤¤êÅê¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Á¥ó¤Ã¤ÆÍë¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£µ¢¤êÆ»¤Ç¥Ð¥¹¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢´µÉô¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤ë¡£
¡Ö»à¤Ë¤½¤¦¤ÊÄË¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤â¤¦Ìîµå¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¡Ê»Ä¤ê¤Î¡Ë¹â¹»Ìîµå¡ÊÀ¸³è¡Ë¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¶»Éô¤Ï»ç¤È¹õ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤³¤½¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë²ó¸Ü¤¹¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢Â¨¼ê½Ñ¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Î¹â£³²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹â£²¤Î²Æ¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¸º¤ë¡£À¾Àî¤ÏÌîµåÉô¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¤È½Ï¹Í¤·¡¢£²Ç¯½©¤ÎÂç²ñ¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡Ö´ä°æ´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÃÇÎö¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤«¡¢À¾Àî¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¿Ø¤Î²£¤Ç¡¢ÊÒÂ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤òÌÛ¡¹¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£¶»Éô¤òÆ°¤«¤¹¤ÈÄË¤à¤«¤é¡¢Áö¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¡¢À¼¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¡¢´ä°æ´ÆÆÄ¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¡£ÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤À¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾Àî¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÒÂ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤òºÆ³«¤·¤¿¡£ÃÏÆ»¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤·¤«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÚÌîµå¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬À¾Àî¤ÏÍî¤Á¹þ¤à²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤ÎÀäÌ¯¤Ê¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÀ¾Àî¤¬Âç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿£±¥«·î¸å¡¢¶öÁ³¡¢²ÖºéÆÁ±É¤ÎÎý½¬¤ò¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥Ô¡¼¥ó¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¶¯¹ë¹»¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍð¤·¤¿»þ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¥Ð¥Á¥ó¤ÈÍè¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¤Ê¤ËÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡À¾Àî¤äÃæÆü¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀ¶¿åÃ£Ìé¡¢ÇØÈÖ¹æ£±¤ò¤Ä¤±¤¿¹ËÏÆ·Å¤ÎÂå¤Ë¤ÏÉÔËþ¤òÉ½¾ð¤Ë½Ð¤¹Éô°÷¤¬¤Ò¤È¤ê¤¤¤Æ¡¢´ä°æ´ÆÆÄ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎËÍ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤µ¤»¤í¤È¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë¤¿¤Ö¤ó¡¢¤ï¤¶¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê¿Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ï£²»þ´ÖÈ¾¡£¸Â¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤«¡£´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¾ï¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÌîµå¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ø¶ÈÃæ¤Ë³Æ¥¯¥é¥¹¤ò¸«²ó¤ê¡¢µïÌ²¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉô°÷¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦Îý½¬¤µ¤»¤Í¤¨¡ª¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥×¡£²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡ÌëÎý¤ÇÊÒÉÕ¤±Ëº¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÎý½¬¤ò»ß¤á¤¿¡£¿ô¡¹¤ÎÉô°÷¤ò¥×¥í¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢Ìîµå¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾Àî¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬£±¸Ä¤Ç¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿Í´ÖÀ¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ï¶µ°é¤Î°ì´Ä¤À¡£ÂÎÎÏ¤äµ»½Ñ¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸þ¾å¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¹â¹»ÌîµåÉô¤Ç¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¿¿Íý¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÎ®¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ç¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÂº·É¤µ¤ì¤ë¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¡Ú¡ÖËÍ¤é¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Û
¡¡¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÏÈÏÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾Àî¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢±É¸÷¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿Æ±´ü¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤¿¤ä¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÂç¥±¥¬¤ò´µ¤¤¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Ë£¸Ç¯¤òÍ×¤·¤¿À¾Àî¤À¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£º£µ¨¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£´°Ì¤È¤Ê¤ë134°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤ËÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ä°æ´ÆÆÄ¤À¡£À¾Àî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤ÈÂÇ·âÏÀ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£¤â¡¢Ç¯Ëö¤Ë°§»¢¤ØË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤É¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ä°æ´ÆÆÄ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡´ä°æ´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Àî¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢£±³ØÇ¯²¼¤ÎÌîÂ¼Í¤´õ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ä¡¢202Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿°æ¾åÊþÌé¡¢2024Ç¯¤Ë¤³¤Á¤é¤â¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐÄÍÍµØ¹¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¥×¥í¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï°æ¾å¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢´î¤Ó¤ËÊ¨¤¯²ÖºéÆÁ±É¤Ç´ä°æ´ÆÆÄ¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿ÂÇ·âÏÀ¤äÎý½¬Ë¡¡¢´¶³Ð¤ÎÉ½¸½¤Ê¤É¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶µ¤¨»Ò¤ÎÀ¾Àî¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½Å¿´°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢±¦É¨¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡À¾Àî¤¬´ä°æ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±Ç¯¤Î½©µ¨Âç²ñ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¡¢½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¿¿¹üÄº¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡½¡½¡£
À¾Àî°¦Ìé¡Ê¤Ë¤·¤«¤ï¡¦¤Þ¤Ê¤ä¡Ë
1999Ç¯£¶·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£181¥»¥ó¥Á¡¦90¥¥í¡¢±¦Åê¤²¡¿º¸ÂÇ¤Á¡£³°Ìî¼ê¡£ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎÉÍ»û¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©¤Î²ÖºéÆÁ±É¹âÅù³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ê£²Ç¯½Õ¡¢£²Ç¯²Æ¡¢£³Ç¯²Æ¡Ë¡££³Ç¯²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡Àï¤Ç£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¹»½é¡¢ºë¶Ì¸©Àª»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¹âÂ´¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ËÉé¤Ã¤¿¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢£¸Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«²Ö¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î134°ÂÂÇ¤ÈÆ±£³°Ì¤Î25ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£