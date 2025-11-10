日常の中に”心の余白”を。SNIDEL BEAUTYからギフトや自分へのご褒美にぴったりなホリデーコフレ4種発売

マッシュビューティーラボが展開するビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)」は11月28日、ギフトシーズンにぴったりな「Echo of Senses Collection」を、SNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア他で発売します。

■アイ＆チークとリップオイルをセットにした「SNIDEL メイクアップ コフレ」

発売するのは、感性を高め、視野を広げるような心に響くホリデーコフレ。

心に寄り添いながらも高揚感を誘うメイクアップキット「SNIDEL メイクアップ コフレ 限定」と、肌・唇に加え心まで潤いで満たすケアキット「SNIDEL ケア コフレ」の計4種をラインナップします。優しく包み込み、柔らかな目覚めをもたらす2種類の香りを伴っての登場です。

「SNIDEL メイクアップ コフレ 限定」は、SNIDEL クリーミー グロウ ベールとSNIDEL グロウ ドロップ リップ オイルを組み合わせた2種類。このキットだけの限定アイ＆チーク／ハイライトとリップオイルのセットです。色、テクスチャー、香りのリンクを楽しめる2つのセットを用意しました。

限定コフレに入っている「SNIDEL クリーミー グロウ ベール」は、肌に消え入るように溶け込むクリーミィなマルチバーム。触れた途端にとけて、均一な美肌へと仕立てます。カラーは、ローズピンク「EX01 Melody Pink」と、シャインピンク「EX02 Lustre Mist」。

「SNIDEL グロウ ドロップ リップ オイル」は、濃密なつけ心地で、なめらかに伸び広がるリップオイル。ティント処方により“自分らしい血色”が宿り、ぷるんとしたツヤを叶えてくれます。カラーは、ミルキーピンク「EX01 Joyful Talk」と、クリアなレッドピンク「EX02 Breeze Waltz」。

■バスソルト入りで心も満たされる「SNIDEL ケア コフレ」

「SNIDEL ケア コフレ」は、SNIDEL BEAUTY初のバスソルトとリップバームのセット。このキットだけの特別なアイテムです。

セットに入っている「SNIDEL ソフト グロウ バーム」は、5種の軽やかな植物オイルをはじめ、美容成分をバランスよく配合したリップバーム。カラーは、ローズピンク「EX01 Tender Pink」と、シアーピンク「EX02 Wispering Peach」。

「SNIDEL センティッド ソーク バスソルト」は、ミネラル豊富な海塩に温泉成分や、ショウガエキスなどをプラスしたバスソルト。ラベンダー花エキス配合の「EX01 Lavender Glow」と、レモングラスエキス入りの「EX02 Sunny Citrus」の2種を用意します。

色、質感、きらめき、そして香りの要素が詰まったコレクション。選ぶ瞬間の直感（インスピレーション）を信じて、思いのままにセレクトしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：SNIDEL メイクアップ コフレ I

内容：SNIDEL クリーミー グロウ ベール EX01、SNIDEL グロウ ドロップ リップ オイル EX01

価格：5,720円

商品名：SNIDEL メイクアップ コフレ II

内容：SNIDEL クリーミー グロウ ベール EX02、SNIDEL グロウ ドロップ リップ オイル EX02

価格：5,720円

商品名：SNIDEL ケア コフレ I

内容：SNIDEL ソフト グロウ バームEX01、SNIDEL センティッド ソーク バスソルト L EX01

価格：6,600円

商品名：SNIDEL ケア コフレ II

内容：SNIDEL ソフト グロウ バームEX02、SNIDEL センティッド ソーク バスソルト C EX02

価格：6,600円

予約開始日：2025年11月14日(金)

全国発売日：2025年11月28日(金)

（フォルサ）