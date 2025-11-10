この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

配達系YouTuberのせーけんわーるどさんが、「雨で１万円まで何時間で稼げる？Uberタイマー廃棄したら、また警告きたが...《ロケットナウ・ウーバー配達員》」と題した動画を公開。動画では、雨の日曜日午前中の東京で、フードデリバリーサービス「ロケットナウ」と「Uber Eats」両方のアプリを駆使し、実際にどれだけ早く1万円の売上を達成できるか、配達現場のリアルな様子を実況した。



せーけんわーるどさんは「今日は休日の雨ということで、フーデリカクシャー、アネクエストを出してまして、ウーバーが1軒あたり450円、ロケットナウが500円という高額ミッション」と報告。さらに、ロケットナウでは時間内達成で追加インセンティブが出る“雨ミッション”も展開され、「10軒達成したら、なんと1軒あたり620円ぐらいの計算」と驚きの高単価ぶりに言及。「雨の時のロケット最強だな」とコメントしている。



また、実際の配達中の苦労や現場の状況も赤裸々に語り、「バーガーキングは棚に20件以上溜まっていてカオス状態」「中心よりも東や北、荒川付近でやると高単価が出る印象」と、地域ごとの単価傾向も鋭く分析。配達用バイクのスマホ充電問題やハンドルカバーなど実用的な機材トピックも紹介しつつ、「今日はうまくいけば時給5000円も狙える」「Uberはアメクエ消化で単価が激安」とリアルな相場感覚を披露した。



一方、お客様の入力ミスによる配達トラブルにも触れ、「ピンズレ先に行ったとしても調整金すらつかない。チップで釣られて行くのはリスクが高い。基本はその場でキャンセルがベスト」と、経験に基づいた持論も。



終盤では、「本日昼の途中経過は、ロケット6軒で6,878円、Uberが3軒で2,068円、合計8,946円。時給はかろうじて3,000円キープ」と報告し、「ロケットはミッション最後まで鳴らなければ積んでしまうリスクもある。AIが達成しそうにない人にピックを割り振るなど“疑い”も湧いてしまう」と、配達員目線でのシステム運用にも苦言を呈した。また、Uberのシステムバグや外国人客の珍エピソードにも触れ、現場のリアルを生々しく伝えた。



最後は「今回出遅れて10件ミッションは逃したものの、11軒で合計1万3,900円超え。やっぱり雨の日は『稼げる』を実感」とまとめ、「皆さんの稼働結果もぜひコメントで教えてください。お疲れ様でした！」と視聴者に呼びかけて動画を締めた。