ソニーマーケティングは、4K液晶テレビ「BRAVIA 5」シリーズから、85V型「K-85XR50」を2025年11月15日に発売する。

AIがセリフをクリアに「ボイスズーム3」搭載

85V型の大画面を生かした臨場感や迫力と、同シリーズの鮮やかなコントラストや豊かな色彩を実現し、没入感のある映像体験を楽しめる。

Mini LEDバックライトとプロセッサー「XR」を組み合わせ、明るさと引き締まった黒を両立。きめ細やかな明暗と高コントラストな映像表現が可能だ。

最新作やヒット映画を、映画館のような迫力の映像と音質で楽しめる独自のコンテンツサービス「SONY PICTURES CORE」を搭載。「スタジオ画質モード」の実装により、映画の制作者の意図通りの画質で楽しめる。

AI（人工知能）が人の声を認識して音量を調整する「ボイスズーム3」を備え、小さなセリフもクリアに聞こえる。サウンドバーなどとの連携も行える。

「Google Cast」「Apple AirPlay2」に対応。本機とスマートフォンを同一のWi-Fiネットワークに接続し、アプリに表示されるキャストアイコンをタップすれば、Android/iOS両端末のコンテンツを大画面にキャストできる。

市場想定価格は49万5000円前後（税込）。