【BOTANIST×YOLU】2026年福袋が登場♡ヘアもボディも贅沢ケア♪

BOTANISTとYOLUから、毎年大人気の福袋が登場！I-neが展開する2大ブランドが、2026年も感謝の気持ちを込めた特別セットを用意しました。BOTANISTは自然の恵みを感じる香りとケアアイテム、YOLUはナイトケアにぴったりな癒しのラインが充実♡最大35％OFFで手に入る豪華な内容は、自分へのご褒美にもぴったりです。発売は2025年11月4日（火）から順次スタート。

BOTANISTから自然香る2種の福袋が登場



10点福袋

BOTANISTの福袋は、5,000円と10,000円の2タイプ。

10,000円福袋（11,000円税込）は、ヘアケア7点＋ボディケア2点に加え、「ヒノキとサンダルウッドの香り」の非売品ディフューザー付き。

合計10点が通常13,860円（税込）より20％OFFで手に入ります。モイスト、スムース、ダメージケアの3タイプから選べるのも嬉しいポイント。

5点福袋

5,500円（税込）の福袋は、シャンプー・トリートメント・ヘアマスク・ヘアオイル・ボディーソープの5点セットで、通常価格7,700円（税込）より28％OFF。

スカルプやROOTH（エイジングケアライン）も選べるラインナップです。

【SALONIA】新作「スムースシャインマルチケアブラシ」で叶えるツヤ髪習慣♡

16点福袋

ナイトケアブランドYOLUからは、まさに“夜のご褒美ケア”が叶う福袋が登場。16点セット（11,476円～11,905円税込）は、最大35％OFFという豪華内容。

シャンプーやトリートメント、ヘアオイル、マスクなどのヘアケアに加え、ボディソープ・ボディミルク・人気のバスタブレット6錠、さらにスキンケアお試し4連サシェ付き。

8点セット

8点セット（5,690円～5,998円税込）は、約30％OFFで、基本のヘアケアラインをしっかり楽しめる構成。

カームナイト・リラックスナイト・ディープナイトの3タイプから選べ、自分の髪や気分に合わせて癒しの時間を演出できます。

BOTANISTとYOLUが贈る2026年福袋は、自然の香りと心地よいケアが詰まった特別なセット。髪や肌をやさしく包み込みながら、1年頑張った自分を労わる時間を過ごしてみてください♡

11月4日（火）から公式オンラインストア・楽天市場・Amazonなどで順次販売スタート。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを♪