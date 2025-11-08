TVアニメ『拷問バイトくんの日常』メインビジュアル＆メインPV＆主題歌情報公開！オープニング主題歌はGRANRODEO、エンディング主題歌は寺島拓篤が担当！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

原作書籍は累計35万部（書籍＋電子）を超える人気を誇っている、TVアニメ『拷問バイトくんの日常』の放送・配信日が2026年1月4日(日)に決定。それに伴い、この度メインビジュアルおよびメインPVが公開された。

キャラクターデザインの渋谷秀が描くメインビジュアルも解禁され、「拷問会社スピリタス」のバイトメンバーである、セロ・シウ・ミケ・ヒューのほか、社長のヘラ、社員のノエが描かれています。メインPVでは新たなキャストとして、ヘラ役を谷山紀章、ノエ役を安田陸矢が演じることが発表された。

同PVではGRANRODEOが歌唱を務めるオープニング主題歌「GO GO PARADISE!!」も解禁。また、エンディング主題歌「明日天気になぁれ」は寺島拓篤が歌唱を務め、それぞれのアーティストからの発表コメントも到着した。

●楽曲情報オープニング主題歌「GO GO PARADISE!!」歌：GRANRODEO作詞：谷山紀章作曲：飯塚昌明編曲：飯塚昌明

＜オープニング主題歌担当：GRANRODEOコメント＞



KISHOW

拷問なんていう一見凶々しくて怖い言葉をなんかポップなものに思わせちゃうパワーのある作品なので、歌詞もなんだかつられて前向きな方へ向かった感があります。

皆さんも楽曲につられてパラダイスに向かってください。

e-ZUKA

人気作品の主題歌を担当させて頂き光栄です！

ロックンロールなリフと軽快なテンポでバイトに向かう雰囲気を、

やさぐれたヴォーカルで拷問感を、明るくひらけたサビで日常感を表現してみました。

気に入って頂けると嬉しいです！よろしくお願いします。

エンディング主題歌

「明日天気になぁれ」

歌：寺島拓篤

作詞：寺島拓篤

作曲：海野水玉、Seiji Iwasaki

編曲：Seiji Iwasaki

＜エンディング主題歌担当：寺島拓篤コメント＞



今回シウ役に加え、まさかED主題歌まで担当させていただけることになるとは思いもよらずびっくりしております！

「働く大人たちの日常」というテーマをいただきまして、

シウの目線と合わせて寺島自身の仕事をする上での心情なども少し絡めて歌詞に落とし込んでみました。

日常的でありながら、今作の持つ危なげな雰囲気もいい具合にミックスできたんじゃないかなと、自分的には満足のいく仕上がりになりました。

爽快感のある楽曲なので、仕事終わりの夕方とかに聴くと気持ちいいと思います。

ぜひ作品とあわせて「明日天気になぁれ」もお楽しみください！

●作品情報

TVアニメ『拷問バイトくんの日常』

＜イントロダクション＞

ここは、殺しや拷問が合法化された世界

数ある＜拷問請負業社＞の中でも

悪人のみを対象とする業界有数のホワイト企業

「株式会社スピリタス」

そこで働く、４人のバイトくんたち

面倒見が良い先輩バイトは

何でもできて、誰とでも仲良くなれるエース・セロ

みんながあこがれる拷問界の生きるレジェンド・シウ

そして、期待の新人バイト

キュートで元気な頑張り屋・ミケ

マジメで心優しい大学生・ヒュー

彼らはアットホームな職場で

今日もゆる〜く仲良くおつとめを果たします

ほかにも屑屋に掃除屋……そしてまさかの殺し屋!?

ゆかいで頼れる専門業者さんがわいわい登場っ

個性豊かな仲間たちとの毎日は、意外にも居心地がよくて──

ちょっぴりダークなお仕事コメディ、始業です☆

【スタッフ】

原作：次見やをら『拷問バイトくんの日常』（白泉社「ヤングアニマルWeb」連載）

監督:追崎史敏

シリーズ構成:雨宮ひとみ

キャラクターデザイン:渋谷秀

色彩設計：立松沙緒理

美術監督：李書九

撮影監督：椎名優希

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音響効果：櫻井陽子

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：藤澤健至(Team-MAX)

音楽制作：ランティス

制作:ディオメディア

【キャスト】

セロ：土岐隼一

シウ：寺島拓篤

ミケ：永塚拓馬

ヒュー：阿座上洋平

ヘラ：谷山紀章

ノエ：安田陸矢

©次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会

